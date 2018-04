Finisce decisamente male la notte brava nel capoluogo meneghino di un uomo di trentanove anni, di cui al momento non sono note le generalità. L’uomo, alla sfrenata ricerca di un divertimento trasgressivo, sarebbe infatti stato colto da un improvviso malore all'interno di un locale privato sito in Via Napo Torriani a Milano, mentre era in corso un festino per adulti a base di sesso e #droga.

L'uomo è stato trovato dai soccorsi nudo ed in fin di vita

Al sopraggiungere dei soccorsi e degli agenti della polizia di stato, allertati dagli altri avventori del locale che avrebbero visto l'uomo accasciarsi improvvisamente al suolo e perdere conoscenza, lo stesso sarebbe stato trovato nudo ed in stato di incoscienza con solo i calzini quale unico indumento addosso.

Nei calzini tra l'altro sono stati rinvenuti dei preservativi e una boccetta contenente una sostanza liquida di colore bianco che gli inquirenti sospettano essere popper, una sostanza stupefacente di tipo chimico molto in voga nei festini cosiddetti per adulti.

Probabilmente, il malore dell’uomo è stato causato proprio dall'uso della sostanza stupefacente che viene inalata per aumentare lo stato di ebrezza ed euforia e, quindi, amplificare lo 'sballo' durante i sex party dove questa nuova tipologia di droga, come detto, è largamente diffusa e dove i rapporti sessuali [VIDEO] vengono spesso accompagnati anche dall'uso massiccio di stupefacenti in generale.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Milano

L'uomo, dopo i primi soccorsi prestati all’interno del locale durante i quali si è tentato di rianimarlo e riportarlo ad uno stato vigile, viste le gravi condizioni in cui versava, è stato successivamente trasportato d’urgenza in #Ospedale.

La corsa ed il trasporto a sirene spiegate al Policlinico di Milano è avvenuta pochi minuti prima delle quattro della mattinata di mercoledì 25 Aprile, dopo le cure del caso permangono gravi le condizioni di salute dell’uomo che al momento versa in prognosi riservata.

Appena qualche settimana fa, il mondo dei locali notturni per adulti milanesi era stato scosso da una violenta lite [VIDEO] avvenuta nel Club Privè Bizzarre sito sempre a Milano in Via Ripamonti 580, dove un diverbio tra alcuni avventori del locale era addirittura finito a coltellate con ben tre uomini (due italiani ed un cittadino del Bangladesh) ricoverati in ospedale a seguito delle ferite da arma da taglio riportate nella colluttazione. #cronaca nera