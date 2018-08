Destano preoccupazione le notizie su due giovani fidanzati, Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, originari di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Da oltre 5 giorni i ragazzi non danno notizie di loro. La coppia stava percorrendo i bici il "Cammino di Santiago", una celebre via di pellegrinaggio, nota sin dal Medioevo, che attraversa Spagna e Francia giungendo fino a Santiago de Compostela, in Portogallo. Proprio nella cattedrale della cittadina si conclude il viaggio dei pellegrini; quest'ultima sarebbe, infatti, il luogo di sepoltura dell'apostolo "Giacomo il Maggiore".

Cellulari spenti: partite le ricerche

A lanciare il disperato appello sono stati i genitori dei due ragazzi che, dalla notte tra il 15 e 16 agosto, non hanno più notizie dei loro figli.

Gli stessi si dicono molto preoccupati. Christian e Loren erano infatti abituati a postare la loro avventura sui social e chiamare a casa quasi ogni giorno, almeno sino alle date suddette. Da allora i cellulari risultano spenti, tra l'altro non risulta nessuna attività sui social network. Così i genitori di entrambi hanno deciso di avvisare le autorità. Le ricerche sono appena partite.

Interpol e Farnesina alla ricerca dei giovani

Proprio la mamma di Christian ha quindi presentato una denuncia ai Carabinieri della locale stazione di Busto Arsizio. Immediatamente i militari hanno allertato le autorità competenti in materia, come la Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri [VIDEO] e la stessa Interpol, la Polizia internazionale. I genitori, inoltre, hanno lanciato un appello sulla pagina Facebook "Cammino di Santiago", in modo da capire se qualcuno in questi giorni abbia visto i ragazzi.

Gli stessi sono partiti per Barcellona e stanno seguendo da vicino le ricerche.

Un percorso difficile

Percorrere tale via di pellegrinaggio non è uno scherzo. Il percorso infatti a tratti è davvero impervio, soprattutto poiché bisogna superare la catena montuosa dei Pirenei, che si staglia proprio al confine tra Francia e Spagna. I ragazzi, come detto, viaggiavano in bicicletta e al momento dell'ultima chiamata, nella notte tra il 15 e 16 agosto, si trovavano a circa due ore da Barcellona. Il giorno dopo, il 17 agosto, sarebbero dovuti arrivare nel capoluogo catalano. Christian è un ragazzo con capelli scuri, alto 1,75 e ha barba e baffi. La sua ragazza, Loren, è alta 1,60 ed è bionda. Viaggiano a bordo di due biciclette, per la precisione due mountain-bike, rispettivamente a marca B-Twin e Decathlon.