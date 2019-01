Advertisement

Quarto e Pozzuoli in lacrime per la prematura scomparsa di Noemi Lucia Florio: la diciassettenne lottava da tempo contro un brutto male, ma non è riuscita a vincere la sua battaglia per la vita. Appena qualche giorno fa, e più esattamente il 4 gennaio, la giovane ha esalato il suo ultimo respiro al termine di un lungo calvario, durato circa un anno.

Il ritratto di Lucia

Noemi Lucia, o più semplicemente 'Lucia', come amava farsi chiamare dalla sua famiglia e dai suoi amici, era una ragazza semplice, solare e piena di vita; la diciassettenne, che tra qualche settimana avrebbe raggiunto la maggiore età, frequentava il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Pozzuoli, dove era apprezzata per la sua intelligenza e la sua bontà d'animo.

Da poco più di due anni, aveva trovato l'amore della sua vita, con cui passava gran parte del suo tempo e che non l'ha mollata neanche un secondo durante questa dura battaglia che ha letteralmente devastato le sue giornate e i suoi sogni.

I funerali della diciassettenne si terranno questa mattina, alle ore 10.00, presso la Parrocchia del Divino Maestro, in via Marmolito, a Quarto (provincia di Napoli).

I messaggi di cordoglio sui social

Nelle ultime ore sono davvero tantissimi gli amici, i conoscenti e i compagni di scuola che, profondamente turbati dalla prematura dipartita di Lucia, le stanno scrivendo un ultimo saluto attraverso la bacheca del suo profilo Facebook personale. Riportiamo di seguito il messaggio di alcuni amici, che hanno scelto di dirle 'addio' così:

'Hai passato quella porta, quella luce, con grande dignità e coraggio. Oggi sai la verità e puoi vedere tutto', scrive Gianni, uno dei migliori amici di Lucia. E ancora: 'Oltre l’apparenza, se chiudo gli occhi nel profondo io ti vedo: bella e sorridente. Hai raggiunto la serenità, la pace e l’armonia dentro di te.

Ti Voglio bene e ti porterò con me ovunque tu sia'.

'Ho letto di una sorella, di una nipote, una cugina, ma soprattutto di una figlia volata via troppo presto. Ho letto di una diciassettenne che aveva ancora tanto da vivere, da vedere, da ascoltare, da capire', scrive commossa la sua amica Roberta. Insomma una notizia davvero triste, di quelle che non si vorrebbero mai leggere. Ancora una volta la Campania si ritrova a piangere l'ennesima vittima della Terra dei Fuochi. Una giovane 17enne che ha lottato con tutte le sue forze per vincere la sua battaglia, ma senza riuscirci.