Una vicenda tanto grave [VIDEO]quanto sicuramente curiosa si è verificata nei giorni scorsi in provincia di Frosinone, precisamente nel piccolo comune di Fiuggi, dove un detenuto di quarantacinque anni, non appena è uscito di prigione, dopo aver scontato la sua pena, ritornando a casa si è trovato davanti una realtà inaspettata: sua moglie era in evidente stato di gravidanza e ovviamente lui non poteva essere il padre del bambino. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, il papà del nascituro era il fratello dell'uomo.

La grande delusione del quarantacinquenne, che non vedeva l'ora di fare ritorno a casa dopo aver passato un lungo periodo dietro le sbarre, ha fatto sì che iniziasse una vera e propria persecuzione nei confronti della nuova coppia, tant'è che poco dopo è finito di nuovo sotto processo per stalking.

Fiuggi: uscito di prigione scopre che la moglie è incinta di suo fratello

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, davanti all'evidenza, sua moglie aveva immediatamente confessato all'uomo di essersi innamorata del cognato.

A causa di tutto quel tempo trascorso da sola, infatti, la donna si era molto avvicinata al fratello di suo marito e così i due avevano messo in piedi una relazione amorosa. Tutto questo mentre il fratello dell'uomo detenuto [VIDEO], di tanto in tanto, si presentava in carcere per tranquillizzarlo e assicurarlo del fatto che per qualunque cosa ci sarebbe stato lui affianco alla moglie. Inevitabilmente, il quarantacinquenne è andato su tutte le furie, tanto che i due sono stati costretti ad allertare le forze dell'ordine temendo che l'ex detenuto potesse fare qualcosa di pericoloso.

Nei prossimi giorni la prima udienza

A quel punto, quindi, sono scattate nuovamente le manette per l'ex detenuto, ma grazie al suo difensore questo è riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari. Tornato di nuovo in libertà, però, l'uomo non si è arreso ed ha ripreso a perseguitare sia la moglie che suo fratello, ad insultarli e a minacciarli di morte.

In un'altra occasione, addirittura, il quarantacinquenne avrebbe fermato il fratello per picchiarlo. Da quell'episodio è scattata un'altra denuncia nei suoi confronti ed è finito nuovamente a processo, per maltrattamento in famiglia e per stalking. Nei giorni avvenire, ci sarà la prima udienza sul suo caso, con l'avvocato che tenterà probabilmente di dimostrare che la vittima di questa vicenda è proprio l'ex detenuto, in quanto mancato di rispetto sia dalla sua ormai ex moglie che dal fratello.