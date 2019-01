Annuncio

Sembra un vero e proprio miracolo quello avvenuto in provincia di Avellino [VIDEO], a Montecalvo Irpino: Mario Lo Conte, settantaquattro anni, si risveglia poco prima della celebrazione dei suoi funerali, lasciando tutti a bocca aperta.

L'improvviso malore e il 'miracolo'

Tutto ha inizio qualche giorno fa, quando Mario Lo Conte viene trasportato d'urgenza presso il vicino ospedale di Ariano Irpino dopo aver accusato un improvviso malore. Giunto presso il vicino nosocomio in condizioni disperate, il personale medico tenta con ogni mezzo di salvare il pensionato, senza però ottenere i risultati sperati.

Non essendovi più nulla da fare, la struttura consente alla famiglia di trasportare l'uomo a casa, affinché possa trascorrere le ultime ore della sua vita in compagnia delle persone care.

I parenti, disperati, si affaccendano per organizzare il funerale e chiamano un sacerdote affinché possa donare a Mario l'estrema unzione. Improvvisamente, però, il 74enne apre gli occhi e si rialza come se nulla fosse accaduto.

La testimonianza di Mario, l'ex 'defunto'

A narrare quanto accaduto a Montecalvo Irpino è stato proprio Mario, l'uomo di settantaquattro anni dato praticamente per morto dalla struttura ospedaliera di Ariano Irpino, dove era stato ricoverato a seguito di un improvviso malore.

Il suo racconto ha lasciato tutti senza parole e in città si grida già al miracolo. Questa la sua testimonianza: “Mi ero recato in città per fare la spesa, ma improvvisamente avevo accusato un malore ed ero stato trasportato in ospedale, ad Ariano Irpino. La mia famiglia aveva organizzato i funerali e fu contattato anche il prete, ma all'improvviso mi sono rialzato.

Oggi mi ritrovo da vivo in un letto d’ospedale - racconta Mario, che tuttora fatica a trattenere l'emozione - circondato dall'affetto di tutti i medici e degli infermieri, eppure penso ad una sola cosa: credo che Dio mi ha fatto questa grazia. Sono credente, sereno e accetto le sofferenze”.

Mario e la sua famiglia sono convinti si tratti di un evento prodigioso e, in particolar modo, di un miracolo avvenuto per volere di San Pio da Pietrelcina. In città, intanto, è festa grande per la lieta notizia, come testimoniato dalle centinaia di telefonate che nelle ultime ore stanno giungendo sul cellulare dell'anziano uomo, tuttora ricoverato presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo per ulteriori accertamenti.