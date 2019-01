Advertisement

Non c'è pace per Nadia Toffa. Questa mattina la conduttrice de 'Le Iene' ha postato uno scatto che la ritraeva in un letto d'ospedale, pronta a ricevere l'ennesima chemioterapia. Il lungo messaggio di Nadia ha commosso i fan ma non è stato esente da critiche davvero fuori luogo, in primis da parte di chi crede che la Toffa stia sfruttando la sua malattia per visibilità. Un commento in particolare ha scatenato l'inferno sui social. Una utente ha accusato la Iena di pubblicizzare sé stessa con la patologia, in quanto ''Prima non ti conosceva nessuno''.

Non sono tardate ad arrivare le risposte da parte dei sostenitori di Nadia, tra i quali spicca anche quello di Matteo Salvini.

Nadia Toffa su Instagram: 'A chi mi vuole morta rispondo con un sorriso'

Questa mattina la coraggiosa Nadia è tornata a farsi sentire sui social: ''Buongiorno ragazzi cari, la mattinata incomincia con un'altra chemioterapia''.

Così inizia il lungo post della Toffa, che non manca di rendere le sue foto cariche di speranza e allegria con il suo sorriso, sebbene siano scattate all'interno di un ospedale. Stupiscono i commenti di chi taccia la conduttrice di sfruttare la sua malattia per pubblicità, ma Nadia ha la risposta pronta: ''Magari fosse finzione, invece è una cruda e terribile realtà. A chi mi vuole morta rispondo con il sorriso'', replica la coraggiosa biondina che non manca di puntualizzare il fatto di sostenere la chemioterapia come grande opportunità per chi è malato di cancro, ''L'unica cura possibile per chi è malato, insieme alla radioterapia''. Nadia Toffa non ha nascosto di avere paura e di temere il responso del prossimo controllo, nonostante sia carica di speranza come sempre [VIDEO]. Infine, si rivolge ai suoi detrattori, ricordando loro che l'unico a decidere per il nostro destino e la nostra stessa vita è Dio: ''Io rispetterò il suo disegno''.

Matteo Salvini difende Nadia Toffa su Instagram: 'Basta per piacere'

Nadia Toffa è seguita anche da colleghi e personaggi famosi, che non mancano mai di dimostrarle il loro affetto. Questa mattina è stata la volta di Matteo Salvini, che non si è esentato dal rispondere al commento che ha indignato il popolo del web. ''Ma secondo te una donna come te ha bisogno di farsi pubblicità?'' Scrive Salvini a Nadia. ''Basta per piacere, c'è solo da pregare e sperare, buona fortuna Nadia''. Le parole di Salvini hanno colpito positivamente i fan [VIDEO]della conduttrice, che si sono uniti commossi al suo augurio.