Stefania Crotti, una donna di Gorlago (in provincia di Bergamo), è stata uccisa a martellate: il corpo poi è stato dato alle fiamme. La Procura di Brescia ha predisposto il fermo di Chiara Alessandrini, ex amante del marito della vittima, ora accusata di omicidio.

Stefania Crotti, arrestata Chiara Alessandrini per omicidio

Le prime ricostruzioni portano tutte verso un delitto passionale: l'accusata, una donna 43enne di Rho, in passato avrebbe avuto una relazione amorosa con Stefano Del Bello (marito della vittima).

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'Alessandrini, al seguito di ore di interrogatorio avrebbe ammesso l'omicidio: "Volevo solo un chiarimento, poi abbiamo litigato, non volevo ucciderla".

Inoltre, grazie al lavoro degli inquirenti, sembra che la donna abbia agito da sola, ovvero senza complici: avrebbe ucciso Stefania colpendola al cranio, dopo l'avrebbe caricata in auto e le avrebbe dato fuoco in un boschetto vicino dove è stato ritrovato il corpo. Dopo l'ammissione di responsabilità, Chiara Alessandrini, avrebbe detto di aver voluto quel chiarimento "per il bene dei suoi figli" e di quelli di Stefania. Un particolare che, in questo modo, la solleverebbe dall'accusa di premeditazione come invece era stato avanzato inizialmente dagli inquirenti. Il Corriere della Sera riporta che i due coniugi di 44 anni, di professione impiegati, dopo diversi anni di relazione avevano deciso di separarsi. L'uomo aveva preso un appartamento dove andava a passare la notte mentre il giorno lo passava in casa, per non far insospettire la figlia Martina di sette anni.

In quel periodo di allontanamento tra marito e moglie, Del Bello ha conosciuto la Alessandri. Una relazione che però è terminata nel momento in cui la coppia, una volta riconciliatasi, ha deciso di tornare insieme. L'uomo racconta che l'ultimo contatto con la moglie lo ha avuto giovedì, quando hanno portato a scuola la figlia e lui è andato a lavoro.

L'aggressione nel garage

Un ultimo sms all'ora di pranzo tra moglie e marito, e poi il silenzio. Il turno della moglie, Stefania Crotti, è terminato alle 15:30 come sempre e la donna si è diretta verso l'auto per tornare a casa. In quel momento qualcuno, però, l'ha chiamata comunicandole di aver organizzato una festa a sorpresa per il marito. Stefania, uscita dall'auto, si dirige verso quest'uomo che le ha detto quella cosa ma poi lui se ne va improvvisamente e compare la Alessandrini. Al momento, secondo le ultime ricostruzioni, sembra che l'aggressione sia avvenuta proprio nel garage; alcune telecamere di sicurezza, inoltre, hanno filmato anche l'auto della Alessandrini nei giorni precedenti aggirarsi vicino al luogo del ritrovamento del corpo.