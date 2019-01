Annuncio

Sapeva che la sua vita a breve sarebbe finita per via del Cancro, eppure non si è data per vinta e ha voluto sposare l'uomo che le aveva regalato due splendidi bimbi. Il suo sogno si è realizzato a novembre grazie ad una raccolta fondi, che l'ha così aiutata a sposare l'uomo della sua vita prima di volare in cielo mercoledì scorso.

Kaylea Callacher è morta lo scorso mercoledì

La storia che arriva da Liverpool e che ha come protagonista una mamma di 31 anni, è di quelle che lasciano il segno e toccano nel profondo del cuore.

Kaylea Callacher si è sposata lo scorso novembre con il suo compagno di vita Mark McCole [VIDEO], prima di morire mercoledì scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Da un anno lottava conto questo male atroce sempre con il sorriso sulle labbra e con tanta forza, nonostante sapesse che la sua vita da un momento all'altro si sarebbe spezzata.

"La persona più bella della mia vita ci ha lasciati per sempre stamattina dopo una durissima battaglia contro il cancro. Ha dovuto far crescere le sue ali e dirigersi verso il paradiso. Si è spenta pacificamente nel sonno circondata da tutti noi". Frasi toccanti quelle che la sorella Sinead ha usato qualche giorno fa per ricordare Kaylea, morta nel sonno circondata dall'amore dei familiari. Il cancro l'ha segnata e l'ha costretta a sedute di chemioterapia molto pesanti sia dal punto di vista fisico che mentale, che sono avvenute ogni tre settimane per tre mesi.

Per via del cancro le erano stati asportati parte dell'intestino e del fegato

Il cancro è una di quelle malattie che molto spesso porta via delle giovani vite [VIDEO], oltre a rendere impotenti e costringere le persone malate a cure molto forti che provocano sofferenze fisiche e mentali.

Tutto questo è successo ad a questa giovane mamma inglese di 31 anni, che purtroppo non è riuscita a vincere la battaglia conto questo male atroce.

A mamma Kaylea erano stati asportati parte dell'intestino e metà fegato, nel tentativo di rimuovere quel male che purtroppo si era impossessato di parte del suo corpo. La donna pensava di aver sconfitto il cancro, ma purtroppo successivamente le è stato detto che la sua vita sarebbe finita pochi mesi dopo.

Grazie alla sua forza, è riuscita a sposare l'uomo che amava, che le aveva regalato due figli, Kian di quattro anni e Aoife di un anno. Due bimbi non fortunati che hanno perso prematuramente la loro mamma, ma che, appena diventeranno grandi, saranno orgogliosi di avere avuto una donna così coraggiosa e speciale come madre.