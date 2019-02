Annuncio

E' una vicenda che sta facendo discutere tutto il Brasile quella che ha visto coinvolta Donata Meirelles, direttrice per la sezione style della rivista Vogue nel suo Paese. Secondo quanto si apprende dalla stampa brasiliana ed internazionale, la donna che ha appena compiuto 50 anni, ha scattato una foto che, ai più, è parsa provocatoria. Infatti, nello scatto finito sotto la lente di ingrandimento, si vede la professionista che è seduta su una sedia che assomiglia in tutto e per tutto ad un trono. Al suo fianco, ci sono quattro signore di colore. Lo scandalo è quindi nato proprio perché le donne che affiancano il "trono" su cui è seduta la direttrice, avrebbero gli abiti che venivano indossati dalle domestiche all'epoca della schiavitù. La foto in effetti somiglia alle immagini viste in tante telenovelas brasiliane ambientate proprio in quel periodo storico.

La Meirelles si è dimessa

Vista la forte indignazione che ha suscitato la vicenda, a Donata Meirelles non è restato altro che dimettersi dal suo incarico che lascia veramente con dolore. La donna è comunque intervenuta sulla vicenda e ha chiarito la sua posizione. La stessa ha dichiarato che, in primis, la sedia che si vede nello scatto non è assolutamente una cadeira de sinhá, ma una sedia utilizzata dalla comunità afrodiscendente brasiliana durante un particolare culto di natura religiosa della zona. Quindi nulla a che fare con lo schiavismo. Nonostante tutto, la professionista è stata ripresa duramente dalla rivista Vogue Brazil che, in un suo post arrivato a mezzo social, si è dichiarata molto dispiaciuta per quanto successo, e si augura che il dibattito che sta infiammando il Brasile serva per far comprendere determinate questioni, non solo alla protagonista della foto "incriminata" ma anche alla gente.

La cantante Elza Soares: 'Pensa a quanto puoi fare male quando scegli un tema'

Su questa spiacevole storia ha detto la sua anche la cantante brasiliana Elza Soares, molto nota nel Paese. L'artista ha ammonito la Meirelles, ricordandole di stare attenta a quando sceglie un tema per dare un tono diverso agli avvenimenti della sua vita privata, in questo caso il suo compleanno. Molta gente in Brasile, in passato, ha subito la schiavitù ed un'immagine del genere può suscitare sdegno, come del resto è accaduto. L'intenzione dell'ex direttrice, probabilmente, non era assolutamente quella di evocare lo schiavismo. Insomma, pare che la foto non sia piaciuta a moltissime persone. La diretta interessata, comunque, si è scusata con tutti.