Una coppia di genitori vegani è stata arrestata in Florida, negli Stati Uniti, dopo che il loro figlio di cinque mesi è stato ricoverato in ospedale a causa di una grave carenza nutrizionale. La vicenda è emersa in seguito al ricovero del piccolo paziente che si era sentito male e sul quale i primi accertamenti hanno fatto emergere una situazione clinica grave e allarmante. Dalle prime analisi i livelli di calcio nel sangue del piccolo, secondo i medici, sono risultati ai limiti della sopravvivenza.

Genitori vegani alimentavano il figlio con una dieta a base di patate

Robert Buskey e Julia French sono i nomi delle due persone arrestate in seguito al ricovero del loro bambino risultato in condizioni gravi, dovute, secondo il riscontro dei medici, ad una alimentazione non idonea al suo normale sviluppo.

Nel bambino sono stati riscontrati chiari segni di malnutrizione e uno ‘stato letargico’, una condizione di estrema debolezza che non permetteva al bambino di muoversi normalmente. Il piccolo veniva alimentato solo con frullati a base di patate per rispettare la filosofia vegana dei genitori. La coppia aveva ignorato il parere del medico di famiglia e aveva adottato, per cinque mesi, un tipo di alimentazione che si è rivelata inappropriata per il proprio figlio. Si trattava di una ricetta a base di crema di patate trovata su Internet, hanno raccontato agli agenti della polizia il cui intervento è riuscito ad evitare una possibile svolta molto più negativa. Il bambino ha risposto positivamente alle prime cure in ospedale e ora, secondo le dichiarazioni dei medici, si starebbe lentamente riprendendo. I genitori sono attualmente detenuti nella prigione di Brevard, in attesa di giudizio con l’accusa di maltrattamenti su minori.

Alimentazione vegana: di cosa si tratta

La dieta vegana, oltre all’eliminazione degli alimenti di origine animale come carne e pesce, così come avviene in quella dei vegetariani, non prevede il consumo di prodotti derivati dal latte e dalle uova. Inoltre, viene bandito anche l’uso del miele. Una notevole importanza viene data alle scelte in ambito alimentare, prediligendo una alimentazione basata esclusivamente sull'uso di prodotti di natura vegetale. Si tratta di un movimento che, alla sua base, propone l'esclusione totale di risorse provenienti dallo sfruttamento del mondo animale e che riporta tale filosofia in ogni ambito della vita.