Quanto accaduto nel Regno Unito ad una giovane donna, rappresenta un vero e proprio dramma. Già, perché Katie Jo Tolley, dopo aver perso sia il primo che il secondo marito a causa di un incidente stradale, qualche giorno fa ha dovuto assistere alla stessa tremenda sorte per quanto riguarda il figlio Taylor, di appena dodici anni (nato dal primo matrimonio). Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, nel giro di pochi anni la donna è stata colpita da questi tre gravi lutti: soltanto undici anni fa è deceduto il suo primo marito a causa di un sinistro, sei mesi fa, invece, anche il suo secondo marito è scomparso tragicamente e soltanto pochi giorni fa si è spento purtroppo anche il suo bimbo. Tutti e tre accomunati dallo stesso beffardo destino: morti durante un incidente stradale.

Dramma nel Regno Unito: Katie perde il figlio in un incidente, come era accaduto ai suoi due mariti

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, il piccolo Taylor è stato investito venerdì 15 febbraio, mentre stava attraverso la strada a Bridlington, una cittadina dell'East Riding of Yorkshire, in Inghilterra. Il decesso è avvenuto a causa di una grave lesione al capo che, nonostante i soccorsi tempestivi all'interno della struttura ospedaliera più vicina, non gli ha lasciato alcuno scampo. Nella giornata di sabato, infatti, il dodicenne si è spento provocando un grandissimo dolore in Katie, costretta ad affrontare l'ennesimo lutto della sua vita. In seguito alla morte del piccolo Taylor, a sostegno della giovane donna è stata fondata la pagina GoFundMe, per tentare di aiutarla, almeno dal punto di vista economico, raccogliendo fondi per la celebrazione delle esequie del piccolo.

Proprio su questa pagina, un amico della donna ha voluto scrivere un pensiero rivolto a Katie: "Come tutti sanno questa mattina Katie Jo Tolley ha perso il suo bambino, che è il peggior incubo dei genitori. Completamente devastato per la famiglia che sta attraversando questo dolore per la terza volta dopo che il padre di Taylor è morto in un incidente d'auto undici anni fa, e il suo patrigno è morto sei mesi fa in un incidente in moto".

In uno dei tantissimi commenti apparsi sui social network a seguito del decesso del piccolo, si comprende comela notizia abbia colpito un po' tutta la comunità: "Nessuno merita un simile dolore, il mio pensiero va a Katie e alla sua famiglia", si legge in uno dei post.