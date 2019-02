Annuncio

Manuel Bortuzzo, un promettente nuotatore, è stata ferito da tre colpi di arma da fuoco poche settimane fa, a Roma, mentre passeggiava con la sua giovane fidanzata. Il ragazzo è stato vittima di uno scambio di persona che lo costringerà alla sedie a rotelle a vita. Nonostante questo il nuotatore è riuscito a reagire moralmente e in occasione di San Valentino la sua fidanzata ha organizzato per lui una piccola sorpresa.

Palloncini a forma di cuore per Manuel "Ci prenderemo tutto"

La fidanzata di Manuel, che gli è sempre rimasta vicino e che era con lui anche al momento della terribile sparatoria, in occasione di San Valentino si è recata in ospedale per fare una sorpresa a Manuel. La ragazza aveva con sé peluche e palloncini a forma di cuore, per rendere speciale il giorno degli innamorati anche all'interno dell'ospedale San Camillo Forlanini, presso il quale il nuotatore è ricoverato.

Il ragazzo, che ha saputo da poco di essere rimasto paralizzato e di non poter quindi più muovere le gambe, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme alla sua giovane compagna e ai regali che lei gli ha portato mentre si baciano teneramente. Manuel ha commentato la foto inserendo la didascalia "Ci prenderemo tutto": un messaggio di forza e speranza che fa ben sperare per il recupero del giovane, che dovrà presto sottoporsi ad un complicato percorso di fisioterapia.

La raccolta fondi per la sua riabilitazione

Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare l'ospedale romano già nei prossimi giorni e a quel punto inizierà per lui la seconda parte della convalescenza, costituita sopratutto dalla riabilitazione.

La vicenda del nuotatore ha molto colpito l'opinione pubblica e lo stesso Manuel ha raccontato di aver percepito chiaramente l'affetto di tutti i suoi fan. Ma il percorso che attende Bortuzzo è ora senza dubbio in salita e per questo la Federazione Italiana Nuoto ha creato un fondo (Tutti con Manuel) per promuovere una raccolta fondi per far fronte alle necessità di Manuel e del suo percorso riabilitativo. La raccolta è sponsorizzata in video dai capitani delle squadre nazionali di nuoto, mentre l'IBAN per contribuire è pubblicato sul sito della Federazione Italiana Nuoto. Anche la campionessa Bebe Vio ha voluto esprimere la sua solidarietà al ragazzo, scrivendo sui social "Daje Manuel". Bortuzzo ha prontamente risposto alla ragazza raccontando che proprio lei è stata un suo punto di riferimento morale in questo difficile momento della sua vita.