A Falerna, comune della costa tirrenica catanzarese, i corpi senza vita di due uomini, di 46 e 39 anni, sono stati rinvenuti all’interno delle rispettive abitazioni. A fare la scoperta sono stati i familiari delle vittime. Le indagini sono già in corso per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti e per stabilire le cause della morte. Nel frattempo, una terza persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. Nella stessa giornata, un altro uomo di 73 anni è stato ritrovato senza vita nella periferia di Crotone.

Il ritrovamento dei corpi dei due uomini a Falerna

Secondo le prime informazioni, i due uomini avevano trascorso la serata insieme in compagnia di altri amici. La mattina successiva, i familiari li hanno trovati senza vita nelle loro case, a distanza di poche centinaia di metri l’una dall’altra.

In entrambe le abitazioni non sarebbero state rinvenute tracce di sangue né lesioni sui corpi, il che, al momento, esclude l’ipotesi di un omicidio. La situazione ha però lasciato molti interrogativi, tanto che i Carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire le cause di queste morti.

A Falerna iniziate le indagini

Un’altra persona che era presente durante la serata è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma non è ancora stato reso noto se il suo stato di salute sia collegato alla morte degli altri due uomini.

Gli inquirenti, che stanno mantenendo il massimo riserbo sulle indagini, non escludono alcuna ipotesi.

Tra le possibilità al vaglio c’è quella di un’overdose, dato che non sono stati trovati segni di violenza fisica sui corpi. Un medico legale è giunto sul posto per eseguire un primo esame sui cadaveri, ma per avere risposte più precise saranno necessari ulteriori accertamenti.

Un uomo ritrovato senza vita a Crotone

A Crotone, un uomo è stato ritrovato senza vita alla periferia della città la mattina del 28 febbraio. La vittima è Giuseppe Virardi, 73 anni, originario di Cirò e residente a Torretta di Crucoli. Virardi, ex dirigente scolastico, scrittore e appassionato di storia, era uscito dalla sua casa nel pomeriggio di ieri con l’intento di raggiungere Crotone, dove avrebbe dovuto partecipare a un evento legato alla presentazione di un libro.

Tuttavia, non è mai arrivato a destinazione. Virardi è stato trovato senza vita da una pattuglia della Polizia di Stato. Il corpo giaceva a terra fuori dall’auto.