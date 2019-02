Annuncio

Annuncio

Un elefante a passeggio nelle strade cittadine di San Giorgio a Cremano, centro abitato della periferia ovest della Città Metropolitana di Napoli. L'enorme animale, proveniente dalle gabbie di un circo stanziato a poca distanza dalla cittadina vesuviana, è andato a spasso per la città di origine del compianto attore partenopeo Massimo Troisi: l'elefante, infatti è riuscito ad eludere i controlli degli addetti alla sicurezza del circo, abbandonando la tenda circense per "sgranchirsi un po' le gambe".

Leggi anche 6ix9ine avrebbe confessato il tentato omicidio di Chief Keef, incriminando un suo socio

Il racconto dei fatti

La notizia è immediatamente diventata virale sui social network, in particolare Facebook, dove sono state pubblicate innumerevoli fotografie che ritraggono l'enorme animale a spasso tra auto e passanti.

Advertisement

Sorpresa e meraviglia ma anche apprensione e un pizzico di paura da parte degli utenti della rete. 'Immaginate cosa sarebbe potuto accadere se fosse scappato un leone' - commenta preoccupato e con una velata ironia un abitante del posto. Il gigantesco mammifero è stato immortalato su via San Giorgio Vecchio, a poca distanza dal locale cimitero. Fortunatamente la fuga dell'animale dal circo non ha provocato danni né a cose né a persone, in quanto immediatamente dopo lo stravagante avvistamento, gli addetti alla sicurezza del circo sono subito intervenuti sul posto, riportando l'elefante nella sua tenda. Il mammifero, contrariamente alla sua imponente stazza, si è dimostrato essere in realtà molto docile e mansueto.

Consigliere regionale Borrelli: 'Occorre vietare i circhi con animali'

Sulla singolare quanto assurda vicenda è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi della Regione Campania: "Questo episodio dimostra ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, che gli animali nelle strutture circensi vivono male e infelici: appena hanno la possibilità, cercano di fuggire" commenta Borrelli.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il consigliere regionale prosegue le sue dichiarazioni sottolineando la necessità una legge che vieti i circhi con la presenza di animali: "Sono una vera e propria vergogna in una società che si professa evoluta come la nostra. I circhi sono un retaggio del passato che oggigiorno non ha più motivo di esistere" ha affermato l'esponente dei Verdi, ribadendo che gli animali hanno bisogno di ambienti aperti e spaziosi per nascere e crescere, anziché di strutture che costringono in cattività gli animali con il solo scopo di divertire e fare soldi. 'Chiederemo all'Asl di controllare lo stato di salute degli animali e alle autorità competenti di verificare le norme di sicurezza dei circhi per evitare nuovi episodi del genere' - ha concluso Borrelli.