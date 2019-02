Annuncio

A Padova, oggi mercoledì 20 febbraio in un’abitazione abbastanza isolata in via Rienza, in zona Altichiero è avvenuta un’esplosione improvvisa che ha fatto saltare completamente “in aria” una parte della casa. L’esplosione è avvenuta esattamente tra la notte di martedì 19 e mercoledì 20 febbraio. Per il momento non risultano persone interessate nella sciagura. Sul posto sono intervenuti da Mestre e Treviso 18 operatori dei vigili del fuoco che sono occupati nei soccorsi dalle 8:15 di questa mattina per escludere, anche, che non ci sia nessuno all'interno del palazzo o sotto le macerie. Intanto i pompieri si sono prolungati alcune ore soprattutto sulle zone più difficili da raggiungere a causa dei crolli precedenti. Al momento dell'esplosione si è avvertito un forte frastuono che ha spaventato gli abitanti nelle vicinanze.

Nessuno era in casa al momento dell'esplosione

Sembrerebbe che nessuno fosse in casa al momento dell'esplosione, poiché i proprietari usavano l'abitazione soltanto in rare occasioni. Secondo le prime testimonianze, molti anche a chilometri di distanza, hanno udito un forte boato che ha allarmato soprattutto il quartiere interessato. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti sembrerebbe che l'esplosione sia dovuta ad una probabile fuga di gas, dovuta ad una valvola della caldaia che forse si era allentata, ma non ci sarebbero ancora notizie ufficiali che lo confermano. La sciagura è avvenuta durante la notte, ma i vigili del fuoco sono stati allarmati soltanto stamattina, dopo che alcuni passanti si sono resi conto di ciò che era accaduto.

Le operazioni di soccorso in atto

Le difficili operazioni di soccorso sono, dunque, iniziate stamattina intorno alle 8:15 e sono tuttora in corso. Già da questa mattina gli operatori avevano ipotizzato anche il crollo della parte restante del palazzo, che è di fatto avvenuto completamente alle 13:30 circa. Per fortuna al momento del cedimento della struttura nessun vigile del fuoco era presente all'interno dell'abitazione e nessuno è rimasto ferito, poiché l'area era stata già isolata e messa in sicurezza dagli operatori.

Nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni verranno effettuati gli ulteriori accertamenti che sapranno confermare l'esatta causa dell'improvvisa esplosione che ha fatto "balzare in aria" una casa intera, per fortuna senza vittime coinvolte.