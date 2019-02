Annuncio

Il senatore Umberto Bossi, 77 anni, è stato colto da un malore mentre si trovava nella sua casa di Gemonio in provincia di Varese. Il fondatore della Lega Nord ha perso i sensi e, nella caduta, ha sbattuto la testa. Sul posto si sono recati prontamente i soccorsi che hanno trasportato l'anziano politico in elisoccorso all'Ospedale Circolo di Varese dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Le condizioni del 'Senatur'

Una volta giunto presso il presidio sanitario, Bossi è stato sottoposto ad una Tac che non avrebbe segnalato emorragie. I bassi valori ematochimici potrebbero aver scatenato una crisi epilettica, ma i medici che lo hanno in cura sono sembrati ottimisti riguardo le sue condizioni che nelle ultime ore sembrerebbero in leggero miglioramento.

Per il momento gli è stata sospesa la sedazione e, nelle prossime ore, verrà sottoposto ad una nuova Tac. Il direttore sanitario, Lorenzo Maggioli, ha reso noto il volere della famiglia che ha chiesto il massimo riserbo circa le condizioni del 'Senatur', pertanto le informazioni che trapelano dal presidio ospedaliero non sono molte.

I messaggi di solidarietà

Sono state parecchie le persone, soprattutto attraverso i più noti social network, che hanno voluto esprimere solidarietà e affetto nei confronti di Umberto Bossi.

Tra i fondatori del partito di via Bellerio ed ex governatore lombardo, Roberto Maroni è stata una delle prime persone ad inviare un messaggio per il compagno di tante battaglie politiche attraverso un tweet, dove scrive di essere sollevato per le condizioni in via di miglioramento e cerca di infondergli coraggio definendolo 'leone'.

Anche il segretario leghista Matteo Salvini ha voluto mandare un messaggio di vicinanza, facendo i suoi auguri di pronta guarigione.

Numerosi gli attestati di solidarietà e di vicinanza dei politici come il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che spera in una ripresa assai rapida e dichiara di volergli bene poiché, sottolinea, 'siamo sempre stati amici ed è stato un uomo corretto e leale nei miei confronti'. Un altro caro amico, il senatore Roberto Calderoli, gli ha inviato un messaggio social, evidenziando che, sicuramente, vincerà anche questa battaglia, come ne ha già vinte tante altre, anche molto più difficili. Nelle prossime ore saranno eseguiti ulteriori accertamenti medici sulle condizioni dell'ex leader leghista.