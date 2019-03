Annuncio

Sparatoria a Utrecht, aggiornamento ore 15:20: tre persone sono morte e diverse sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi alle 10:45 nella città olandese di Utrecht. Si parla di un solo responsabile, ma non è ancora stata del tutto esclusa la possibilità che ad aprire il fuoco nella sparatoria a Utrecht possano essere state più persone. Diverse fonti d'informazione locale, ma anche alcuni passanti e testimoni, avrebbero rivelato che gli aggressori sarebbero stati in realtà più di uno.

Aggiornamento ore 14:32: la polizia sta cercando un uomo di 37 anni di origine turche.

Sul profilo Twitter della polizia di Utrecht è stata anche pubblicata la foto dell'uomo, che avrebbe una connessione con la sparatoria. Le autorità avvertono: "Non avvicinatevi all'uomo, chiamate immediatamente la polizia".

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marzo 2019

Aggiornamento ore 14:22: le forze dell'ordine, secondo le fonti locali "pesantemente armante", avrebbero circondato un edificio nei pressi del luogo della sparatoria.

Nel dettaglio, l'edificio sarebbe distante circa 700 metri dalla zona nella quale si trova il tram. Possibile che l'aggressore (si parla infatti solamente di un uomo) potrebbe aver trovato riparo proprio in una stanza del palazzo sito nella zona dell'attentato di oggi a Utrecht. Come detto in precedenza, l'aggressore sarebbe fuggito a bordo di un'automobile.

Sparatoria a Utrecht, aggiornamento ore 13:57: a Utrecht sono stati fermati tutti i mezzi su rotaia, anche le chiese sono state chiuse, così come le università e le moschee.

Aggiornamento ore 13:26: l'autore della sparatoria sarebbe in fuga. I media locali sottolineano inoltre che la polizia di Utrecht starebbe cercando un'automobile, precisamente una Renault Clio rossa. Inoltre, le autorità locali avrebbero diramato l'allarme per tutti gli aeroporti ed 'edifici sensibili' in Olanda. Diversi gli edifici perlustrati dalla squadra anti-terrorismo, che sta braccando ogni più piccola area limitrofa al luogo dei fatti. Le notizie dei media locali attendono l'ufficialità della polizia di Utrecht, che sta aggiornando i cittadini attraverso il profilo Twitter.

@PolitieUtrecht are telling us not to leave school or not go to school, and also stay save inside! They don't want anyone else outside accept their troops and staff, understandable, anyone else Dutch close to #utrechtcentraal reading this, listen. #24Oktoberplein #utrecht pic.twitter.com/li2Yy8Q78e — Reco Mouse (@RecoMouse) 18 marzo 2019

Sparatoria a Utrecht, aggiornamento ore 13:00: la polizia avvisa gli abitanti del posto a non recarsi presso il luogo dell'incidente. Qui di seguito il tweet della polizia di Utrecht:

Kom niet in de buurt van de plaats van het incident. We zijn met man en macht aan het werk, voor en achter de schermen. #24oktoberplein #utrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marzo 2019

Aggiornamento ore 12:50: altro post su Twitter della polizia di Utrecht.

"Il comune ha istituito una linea telefonica per le domande pubbliche": cosi si legge nel tweet pubblicato, al quale è allegato l'apposito link per ricevere ulteriori delucidazioni in merito alla sparatoria.

De gemeente #Utrecht heeft een telefoonlijn ingericht voor publieksvragen over de situatie aan het #24oktoberplein. Te vinden via deze link. https://t.co/TkVHD4Bgjn — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marzo 2019

Aggiornamento ore 12:39: un testimone avrebbe riferito che la vittima sarebbe una donna. Il suo corpo sarebbe stato visto a terra subito dopo il rumore provocato dai colpi di arma da fuoco. Qualche passante avrebbe anche provato a soccorrere la donna, ma altri due colpi di pistola sarebbero stati esplosi, costringendo i presenti a fuggire. Si attendono conferme.

Sparatoria a Utrecht, aggiornamento ore 12:37: ci sarebbe almeno una vittima nella sparatoria avvenuta stamane a Utrecht. Il De Telegraaf ha sottolineato che il primo ministro avrebbe parlato di "situazione preoccupante". Per tale motivo sarebbe stata riunita l'unità di crisi.

Attimi di vero terrore poche ore fa a bordo di un tram a Utrecht, in Olanda. Stando alle notizie riportate dai media locali, pare che un uomo avrebbe aperto il fuoco in piazza 24 ottobre, una zona residenziale e periferica della città. Sul web circolano le foto del mezzo coinvolto nella sparatoria su un tram: lo si vede fermo al centro di un incrocio, con attorno diversi mezzi delle forze dell’ordine. Oltre ai soccorsi, sul posto sarebbero arrivati anche gli agenti della squadra speciale antiterrorismo. L'uomo responsabile del folle gesto, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbe però riuscito a fuggire e dunque sarebbe ancora attualmente ricercato dalla polizia.

Olanda, sparatoria su un tram a Utrecht: 'Diversi feriti'

I primi aggiornamenti sulla sparatoria sono arrivati proprio dalla polizia di Utrecht direttamente tramite il profilo Twitter verificato. Nel cinguettio si legge che “l’incidente è stato segnalato alle 10.45 di oggi e molte persone sono state ferite”. Il tweet della polizia prosegue dicendo che la zona è stata totalmente isolata, e che le autorità stanno indagando sulla sparatoria.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marzo 2019

Oltre alle dichiarazioni della polizia, sui social stanno giungendo diverse foto di coloro i quali si trovavano sul posto al momento della sparatoria.