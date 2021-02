A 20 anni di distanza dall’ultima qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea, questa sera la Lazio sfida il Bayern Monaco tra le mura amiche dell’Olimpico. Gli sfidanti, ultimi vincitori della UEFA Champions League, arrivano al match odierno con alcune assenze pesanti come quelle di Tolisso, Muller e Douglas Costa. Inzaghi ha invece quasi tutti gli uomini a disposizione per schierare la miglior formazione. Stando alle quote dei principali bookmakers, parte con i favori del pronostico ovviamente il Bayern Monaco, la cui vittoria è pagata in media 1.83 volte la somma scommessa.

La vittoria della Lazio è pagata in media 4.10 volte l'importo giocato. Molto allettante l'ipotesi pareggio a 3.75.

Formazioni Lazio-Bayern Monaco: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni sulle probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco in arrivo da Roma, Inzaghi dovrebbe schierare la stessa formazione scesa in campo contro la Sampdoria nell'ultimo turno di Serie A. L’unico cambio dovrebbe essere quello di Lazzari, che partirà dal primo minuto dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato. Non saranno della partita i veterani Radu e Luiz Felipe, quindi in difesa verrà dato spazio quasi certamente ad Acerbi, Patric e Musacchio.

I posti a centrocampo saranno occupati con molta probabilità da Milinkovic-Savic, Lazzari, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Ovviamente confermatissimo Ciro Immobile in attacco, che verrà affiancato da Correa, reduce da alcune buone prestazioni nelle ultime partite di campionato. Infine, da annotare il ritorno tra i convocati di Thomas Strakosha dopo l'infortunio al ginocchio.

Per quel che concerne la formazione ospite, il Bayern Monaco si affiderà a Neuer in porta, con Boateng, Hernandez, Davies e Sule che probabilmente comporranno il reparto difensivo. I due davanti la difesa saranno Kimmich e Alaba, mentre l’unica punta scelta da Flick per il match di Champions League sarà Lewandowski, supportato da tre uomini alle sue spalle, ovvero Koman, Goretzka e Sanè.

Dove guardare la partita di Champions League in diretta tv

La sfida di Champions League in programma questa sera - 23 febbraio - verrà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, ma gli abbonati alla pay tv di Sky potranno seguirla anche in HD su su Sky Sport, con ampio pre e post partita. Come al solito sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming attraverso i servizi messi a disposizione dall'emittente televisiva. Per la partita di oggi, i tifosi potranno seguire i loro idoli attraverso le piattaforme Mediaset Play e Sky Go. L’altra alternativa per guardare la partita di Champions League è quella di acquistare un pacchetto su Now Tv, servizio di streaming on-demand e Live di proprietà di Sky.