Si trovava in Sudafrica per assistere ad una manifestazione scolastica, il rinomato e conosciutissimo Arnold Schwarzenegger, quando un giovane, senza una apparente motivazione, ha deciso di colpirlo alle spalle. Il video ha fatto prontamente il giro del web ed ha lasciato tutti senza parole in merito all'accaduto.

Pubblicità

Pubblicità

Nelle immagini del videoclip è possibile osservare attentamente l'intera scena, da quando Arnold inizia a filmare sé stesso ed alcuni alunni, fino a quando qualcuno lo colpisce alle spalle con un calcio volante.

L'aggressore è stato prontamente bloccato dagli uomini della sicurezza, ma non vi sono novità in merito alla punizione che gli verrà inferta, così come non si hanno notizie reali su una eventuale denuncia da parte del famoso attore e politico.

Arnold Schwarzenegger colpito con un calcio alle spalle durante una manifestazione.

Arnold Schwarzenegger, attore e politico della California aggredito alle spalle

Nelle immagini riprese è possibile osservare interamente la scena: Arnold Schwarzenegger con il proprio smartphone in mano intento a riprendere i ragazzi presenti in palestra e a commentare, mentre il giovane approfitta della sua distrazione per prendere la rincorsa, saltare e colpirlo alle spalle con un calcio, sbilanciandolo e lanciandolo contro altri ragazzi presenti all'interno della struttura.

Pubblicità

Prontamente la sicurezza è intervenuta per allontanare il giovane dal luogo e prendere eventuali provvedimenti in merito all'accaduto. Non si hanno notizie riguardanti l'aggressore, se non quel grido lanciato ed udibile nel video stesso, in cui chiede aiuto al 71enne per comprare una Lamborghini.

Non si sa quale sia il reale movente che abbia spinto il giovane a compiere un gesto simile né se quest'ultimo fosse sano di mente o sotto effetto di alcol o stupefacenti, ma la risposta del ex-governatore è riuscita a tranquillizzare i suoi fan. L'attore ha ringraziato pubblicamente i propri seguaci, dichiarando essersi reso conto della situazione solo osservando il video.

'Credevo di essere stato spinto dalla folla', avrebbe riferito, ammettendo di avere visto il calcio riguardando attentamente le immagini.

Chi è Arnold Schwarzenegger?

Arnold Alois Schwarzenegger, questo è il suo nome completo, è un uomo che è riuscito a portare in alto il proprio nome, addentrandosi nel mondo dello spettacolo ed arrivando a governare lo stato della California.

Arnold è un attore, un politico, un imprenditore ed un imprenditore cinematografico, ma la sua fama è iniziata a crescere grazie ad un lungo e lavorato percorso nel mondo del Bodybuilding, che ha permesso all'uomo di vincere ben 7 titoli di Mister Olympia raggiungendo un record pari ad 11 anni.

Pubblicità

Ha attirato l'attenzione del mondo del cinema sfondando nei panni di Terminator.

Una carriera piena di successi e sacrifici che lo hanno fatto diventare famoso in tutto il mondo.