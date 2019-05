Ennesima strage del venerdì sera. Questa volta a finire nella scia di sangue della movida del fine settimana è l'isola verde. Nella tarda serata di venerdì 9 maggio 2019, infatti, nella zona di Sant'Alessandro, si è verificato un tremendo incidente stradale mortale. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter marca Piaggio modello Liberty e un'automobile marca Fiat modello Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente del motoveicolo, Francesco Taliercio, un giovane ragazzo di soli diciassette anni di età.

Incidente stradale mortale, perde la vita un 17enne: un arresto per omicidio

La dinamica del sinistro

Il centauro è deceduto quasi immediatamente dopo l'impatto, durante la folle corsa in ambulanza per il trasporto d'urgenza all'ospedale 'Anna Rizzoli' di Lacco Ameno. Inutili, dunque, i soccorsi del personale degli operatori medico-sanitari del 118, prontamente intervenuti sul luogo della tragedia. Sul posto sono giunti anche i militari dell'arma dei carabinieri della compagnia di Ischia, guidati dal comandante Angelo Pio Mitrione, che hanno eseguito i primi rilievi del caso per tentare di ricostruire l'esatta e precisa dinamica del fatale incidente, avvenuto sulla ex strada statale 270, importante arteria viaria che collega le località di Casamicciola a Ischia Porto.

Il luogo della tragedia è un tratto stradale rettilineo intervallato da una serie di curve, già negli anni precedenti tristemente noto proprio a causa di numerosi sinistri, anche mortali.

Un arresto per omicidio stradale

Le forze dell'ordine hanno posto sotto sequestro giudiziario l'autoveicolo, andato quasi del tutto distrutto, e posto in stato di fermo il conducente del veicolo, le cui iniziali sono E.D. L'uomo dovrà adesso rispondere del reato penale di omicidio stradale, in quanto, in seguito ad ulteriori accertamenti e controlli dei militari dell'arma, è risultato essere positivo agli esami alcolemici, con un tasso pari a circa 1,5 g/l.

In queste ore dovrebbe arrivare anche la convalida del fermo da parte del Gip. Sul corpo senza vita del ragazzo, invece, su disposizione del magistrato, è stata ordinato l'esame autoptico da parte dell'autorità giudiziaria per appurare le reali cause del decesso ed accertare eventuali possibili responsabilità umane. L'intera comunità ischitana è sotto choc per l'accaduto. Numerosissimi, soprattutto sui social network, i messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia per la precoce dipartita del giovanissimo Francesco.

Il 17enne frequentava il quarto anno del corso di indirizzo informatico presso l'istituto scolastico superiore 'Enrico Mattei' di Casamicciola. Il dirigente scolastico della scuola lo ricorda come un ragazzo brillante, sensibile, intelligente e curioso della vita.