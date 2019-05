Un'altra drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Giugliano in Campania. La vittima, questa volta, è Ciro Perrotti, un ragazzo di appena ventiquattro anni, deceduto a seguito di un incidente stradale molto grave mentre era a bordo del suo scooter. Il sinistro, avvenuto nella giornata di mercoledì 8 maggio tra Melito e Casandrino, si è purtroppo rivelato fatale per il giovane.

Giugliano piange Ciro, fatale lo schianto contro la BMW: aveva 24 anni

Secondo quanto si apprende dai media locali, non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente, anche se gli inquirenti stanno lavorando per cercare di ricostruire l'intero episodio. Dalle prime informazioni, pare che il ragazzo, a bordo della sua moto SH, si sia scontrato contro una automobile scura, una Bmw X1.

Tragico incidente stradale in Campania: muore il giovane Ciro, indagato il conducente della vettura coinvolta

A seguito dell'impatto, il ventiquattrenne è finito rovinosamente per terra e nonostante il casco che stava indossando, purtroppo per lui l'incidente è stato talmente violento da ucciderlo quasi immediatamente.

Negli istanti immediatamente successivi al tragico sinistro, sono intervenuti sul posto i carabinieri e il personale medico del pronto soccorso che però non ha potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Il ventiquattrenne pare lavorasse all'interno di una fabbrica di accessori di moda. Nel frattempo la sua salma è stata subito sequestrata e successivamente sottoposta ad esame autoptico. Anche se non è ancora chiara l'intera vicenda, il conducente della Bmw è adesso iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. A seguito dell'incidente, ovviamente, tantissimo il dolore tra i famigliari e gli amici del giovane Ciro, che era molto conosciuto ad Arzano dove lavorava, a Giugliano, dove invece viveva assieme alla sua famiglia e anche a Napoli, città di cui era originario.

Episodio analogo nelle scorse ore in Campania: muore un ragazzino di appena sedici anni

Purtroppo, quella riguardante il giovane Ciro Perrotti, è soltanto l'ultima vicenda in cui un ragazzo perde la vita a causa di un incidente stradale. Sempre in provincia di Napoli, infatti, nelle scorse ore ha perso la vita un adolescente di appena sedici anni, deceduto ad Ischia, in località Sant’Alessandro, a seguito di uno scontro che si è rivelato fatale tra il suo scooter e una automobile, una Fiat Panda.

Anche nel suo caso si sono rivelati inutili i soccorsi e la successiva corsa all'ospedale "Rizzoli" in quanto troppo gravi le ferite che il giovane aveva riportato.