Venti giorni fa a Perugia è uscita un'ordinanza per contrastare il fenomeno della prostituzione stradale, molto diffuso in particolari vie. Il Comune ha dunque deciso di erogare delle multe a tutti coloro che cercano di adescare le squillo, in modo tale che la situazione possa placarsi. Sono stati già diversi i controlli effettuati dalle forze dell'ordine e ben tre multe sono state rilasciate, tra cui quella ad un signore anziano di 90 anni. A scovare l'uomo sarebbe stato uno degli agenti della polizia municipale a cui l'uomo non è passato inosservato.

Perugia, a 90 anni va con una squillo: fermato e multato per 450 euro

I controlli sono stati principalmente rivolti nelle zone dove la problematica non smette di manifestarsi neanche di giorno e cioè la via Campo di Marte e Ponte San Giovanni. I disagi causati agli abitanti del posto sono parecchi, dato che da come riporta Il Messaggero, alcuni cittadini sarebbero anche andati a bussare alle porte del Comune.

Novantenne multato dalla polizia municipale

A Ponte San Giovanni, diversi sono stati i residenti che più volte hanno chiesto alle forze dell'ordine di intervenire, lamentando un giro di prostituzione nella zona che non si limitava alla sola notte, ma continuava anche durante il mattino.

Le richieste delle persone in questione sembrano essere state accolte da Comune con grande successo, tanto che il sindaco Andrea Romizi si è subito mobilitato ed ha prestato attenzione ai racconti dei cittadini istituendo l'ordinanza sopra citata.

Si è dato dunque il via ad una serie di controlli e multe per chi venisse colto con 'le mani nel sacco'. A finire maggiormente al centro dell'attenzione è stato un uomo anziano, che aveva deciso di avvicinare una squillo.

La polizia però lo ha notato ed è intervenuta. Il signore non se l'è cavata semplicemente andando via, ma ha ricevuto una multa salata dell'ammontare di 450 euro.

Controlli mirati a Perugia nel corso degli ultimi giorni

Al Comune di Perugia sono arrivate diverse segnalazioni, anche in via Castellini. Alcuni residenti del luogo hanno infatti segnalato la presenza di persone che si appartano. Le vie inserite nella 'zona rossa' sono circa 20. I controlli sono dunque stati molto più intensi del solito ed il Comune spera che attraverso l'erogazione di multe salate, il fenomeno possa andare mano a mano decrescendo.

Sicuramente ha destato particolare attenzione il fatto che anche un uomo si 90 anni abbia deciso di avvicinare una squillo, ma ciò non fa altro che sottolineare come il fenomeno sia molto frequente nella zona. La sorveglianza da parte degli enti predisposti continuerà dunque ad andare avanti.