Un brutto incidente si è verificato ieri sera intorno alle ore 23:30 a Lamezia Terme, nel catanzarese, sulla statale 280, cosiddetta "dei Due mari", in prossimità dello svincolo per Palazzo. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, un cavallo imbizzarrito ha invaso la carreggiata. L'animale, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è stato investito da una Fiat Panda, che in quel momento si trovava a transitare proprio sulla strada in questione.

Lamezia Terme, cavallo imbizzarrito sulla statale: animale centrato in pieno da un'auto

A bordo del veicolo c'era una coppia, marito e moglie: soltanto l'uomo è rimasto ferito, questo perché l'animale ha letteralmente sfondato il parabrezza della vettura. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al sinistro, sono intervenute le ambulanze del Suem, i Vigili del Fuoco e un medico veterinario, oltre che ai Carabinieri con i colleghi della Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi del caso.

Il cavallo non aveva il microchip

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale on-line, Corriere della Calabria, il cavallo non era dotato di microchip, strumento che consente di identificarne il proprietario.

Il conducente dell'automobile purtroppo ha potuto fare ben poco per evitare il terribile impatto con il mammifero. I coniugi viaggiavano in direzione di Lamezia, cittadina calabra nota per la presenza di un importante scalo aeroportuale. La strada statale in questione, la 280, è un'arteria molto importante in quanto collega la cittadina calabra al capoluogo calabrese. Ovviamente le generalità degli occupanti del veicolo, e quindi anche dell'uomo ferito, non sono state diffuse, questo per ovvi motivi di privacy.

Nel frattempo le indagini sul sinistro continuano spedite, in quanto gli inquirenti vogliono capire da dove sia arrivato l'animale e per quale motivo fosse imbizzarrito.

Auto distrutta

La piccola utilitaria è andata quasi distrutta del tutto, e lo si può ben vedere dalle immagini diffuse in rete e sui media dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Catanzaro. Il cavallo è entrato con la testa nell'abitacolo del veicolo, e poi è caduto a terra. Per sollevarlo c'è voluto l'ausilio di una gru, la carcassa è stata rimossa infatti subito dopo i rilievi effettuati dalle Forze dell'Ordine.

Fortunatamente la donna che viaggiava insieme all'uomo è rimasta illesa. Non è la prima volta che nel nostro Paese si verifica un episodio del genere. Il 17 marzo scorso infatti, a San Pietro Vernotico, nel brindisino, in Puglia quindi, un cavallo e il suo padrone furono aggrediti da un pitbull sfuggito al suo padrone nelle campagne circostanti la cittadina pugliese. Il cavallo sbalzò dalla sella un 17enne e scappò per le vie principali di San Pietro, seminando il terrore.

In quell'occasione il ragazzo e il suo animale furono lievemente feriti dal cane.