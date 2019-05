Una terribile tragedia si è verificata questa sera a Collepasso, piccolo comune della provincia di Lecce dove un uomo di 89 anni, Antonio Leo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Dalle prime indiscrezioni che arrivano dalla cittadina salentina si tratta, molto probabilmente, di omicidio.

L'anziano, un insegnante in pensione che viveva da solo, è stato trovato nel bagno. Il suo corpo sarebbe stato cosparso prima di alcol e poi, chi lo ha ucciso, gli avrebbe dato fuoco. Al momento sul posto ci sono i carabinieri della locale compagnia coadiuvati dai colleghi del Reparto Operativo di Lecce

Interrogato il figlio

Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Lecce Prima, al momento il figlio, un 48enne, si trova in caserma per essere interrogato.

Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme.I particolari su questa assurda vicenda sono davvero pochi. Sul luogo del fatto di cronaca si è recato il pubblico ministero di Lecce. Le indagini sono appena partite. La notizia si è sparsa sin da subito a Collepasso destando sconcerto tra gli abitanti del piccolo centro leccese. Nessuno poteva mai immaginare che si sarebbe potuta verificare una tragedia simile proprio in questa cittadina. Al momento non è chiaro il ruolo che avrebbe il figlio dell'uomo in questa vicenda.

Una vicenda che, comunque, chi indaga ha definito davvero tremenda anche per le modalità con cui sarebbe stato eseguito il delitto. Sul posto, nei momenti successivi alla scoperta del cadavere, gli inquirenti hanno avviato i rilievi del caso che molto probabilmente dureranno per diverse ore.

Vicenda sconvolgente

Molto probabilmente già nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che sicuramente è destinato a riempire le pagine di cronaca per giorni.

Al momento le informazioni sono davvero frammentarie anche perché l'inchiesta su questo delicato caso è appena cominciata. Purtroppo non è il primo episodio del genere che succede nel nostro Paese e, probabilmente, non sarà l'unico. Gli inquirenti vogliono assolutamente vederci chiaro su questa vicenda che ancora una volta vede coinvolto una piccola comunità salentina. Collepasso è una cittadina di poco più di 5.000 abitanti, uno dei tanti piccoli centri che costellano la provincia di Lecce.

Sul caso si aspettano ovviamente aggiornamenti nelle prossime ore e, ovviamente, non sono esclusi colpi di scena. Per adesso è sicuro che ci si trovi davanti all'ennesimo delitto. Quando i carabinieri sono giunti nell'abitazione in questione la scena che si è presentata loro davanti è stata davvero raccapricciante. Il luogo del crimine dista poche centinaia di metri dalla locale stazione dei militari dell'Arma.