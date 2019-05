A Padova tra la notte del 29 e 30 aprile scorso è avvenuta una terribile tragedia. Una mamma residente nel padovano è stata arrestata in flagranza, con l'accusa di tentato omicidio aggravato. La donna ha cercato di uccidere il suo bambino di 5 anni, somministrandogli alcune dosi di benzodiazepine. Il piano terribile della donna prospettava l'assassinio del piccolo e in seguito il proprio suicidio. La signora in forte stato confusionale ha preso la sua macchina durante la notte e poco prima di compiere il folle gesto ha inviato alcuni messaggi audio con il suo cellulare ai propri familiari, dove annunciava le sue folli intenzioni e affermava: "Voglio farla finita".

Padova, donna droga il figlio di 5 anni.

I parenti dopo aver ricevuto i messaggi si sono allarmati e hanno chiamato subito le forze dell'ordine. Sul posto si sono recati prontamente i soccorsi che hanno trovato la donna intenta nell'esecuzione del suo 'piano criminale'.

I dettagli della vicenda

Poco dopo l'allarme dato dai parenti della donna, i carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno iniziato le ricerche con l'aiuto dei colleghi di Legnaro. All'alba del giorno successivo la donna è stata ritrovata all'interno della sua vettura, presso la stazione cittadina.

Il bambino è stato ritrovato sul sedile posteriore dell'auto avvolto da una sorta di coperta, ormai privo di sensi: è stato immediatamente soccorso e poi trasportato all'ospedale più vicino. Sembrerebbe che il piccolo sia stato salvato in extremis, tuttora è ricoverato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una probabile intossicazione da benzodiazepine, tranquillanti che se presi in grosse quantità possono portare facilmente alla perdita dei sensi oppure alla morte.

Al momento il bambino sarebbe fuori pericolo di vita, malgrado ciò si trova ancora nel reparto di pediatria sotto osservazione medica. Durante i soccorsi, la madre del bimbo è stata ritrovata in stato confusionale ed è stata subito trasferita in una struttura psichiatrica dedicata, dove è stata immediatamente ricoverata e sottoposta alle cure del caso.

Le indagini

Intanto l'autorità giudiziaria ha disposto l'arresto della donna, la quale sarà trasferita in carcere non appena sarà dimessa dalla clinica psichiatrica, con l'accusa di 'tentato omicidio aggravato' nei confronti del figlio di 5 anni.

La terribile vicenda ha sconvolto notevolmente la famiglia della donna e tutta la cittadina di Padova. Purtroppo non è il primo caso del genere accaduto in Italia negli ultimi tempi, dove una mamma tenta di uccidere suo figlio per poi uccidersi. Difficile comprendere le cause che portano queste donne a compiere tali gesti.