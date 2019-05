Fa discutere quanto successo nei giorni scorsi a Mirandola, popoloso centro in provincia di Modena.

Khadija Tajeddine, 28enne di origine marocchina (ma con regolare cittadinanza italiana) ha denunciato - con una lettera inviata al Comune - di essere stata esclusa da una palestra solo perché indossava il velo. L'amministrazione comunale ha già espresso solidarietà alla ragazza, ma il proprietario è irremovibile: "Struttura mia, regole mie".

'Sembri Batman'

Khadija, di professione interprete, vive nel nostro Paese da più di 20 anni e da tempo è attiva nel comitato della pace di Mirandola.

Modena, 'Sembri Batman': 28enne esclusa dalla palestra perché indossa velo

Venerdì scorso, come ha raccontato lei stessa in una lettera indirizzata al sindaco di Mirandola, Maino Benatti (Pd) si è vista rifiutare l'iscrizione in una palestra solo perché indossava l’hijab, il velo tipico della cultura e della religione musulmana. "Vesti in modo poco occidentale" le hanno detto.

Khadija, incredula, ha quindi chiesto ulteriori spiegazioni. Il titolare della palestra, però, non le ha fornito una motivazione chiara: si è limitato ad alludere al suo copricapo (senza mai indicarlo in maniera diretta) ed a fare continui riferimenti a Batman ed a suore.

La ragazza ha provato a fargli capire che vive "all'occidentale" e che non è mai andata in giro vestita con i lunghi e neri abiti tipici della tradizione musulmana, ma il proprietario è stato irremovibile ed ha concluso: "La palestra è la mia e le regole le faccio io".

La giovane interprete, amareggiata, quindi, una volta uscita dal centro sportivo ha voluto informare l'amministrazione comunale dell'increscioso episodio. Un atto - da lei definito - di inspiegabile razzismo.

"Conosco la legge ed i principi della Costituzione" ha dichiarato la 28enne - "e quello che mi è accaduto non ha alcuna scusante".

Poi, Khadija ha aggiunto precisando che prova un misto di tristezza, delusione e rabbia: "Questa vicenda non caratterizza la Mirandola che conosco, la mia Mirandola ed i suoi abitanti".

'E' l'ennesimo frutto avvelenato'

L’Amministrazione comunale, nelle scorse ore, ha incontrato Khadija e dopo aver condannato, apertamente, l’episodio le ha anche assicurato il pieno supporto per ogni eventuale azione che deciderà di intraprendere per difendere i propri diritti.

In una nota, il Comune di Mirandola ha espresso solidarietà e vicinanza alla giovane ed ha voluto precisare: “La decisione presa dal titolare della palestra è inaccettabile, in quanto lede i diritti fondamentali che sono alla base della nostra civile convivenza". "Purtroppo - si legge in conclusione - ci troviamo di fronte all’ennesimo frutto avvelenato nato da chi, quotidianamente, semina odio e paure”.