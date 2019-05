La cantante di origini statunitensi Romina Power, nota per essere stata la moglie di Al Bano Carrisi, e da sempre una delle artiste più famose del nostro Paese, è tornata a rilanciare la teoria delle cosiddette scie chimiche. Si tratta, lo precisiamo, di una teoria del complotto, che non ha nessuna base scientifica. Secondo questa teoria infatti, alcuni aerei, che spesso non riportano né il nome della compagnia di bandiera, né una sigla identificativa, spargerebbero nei cieli alcuni elementi pericolosi per la salute dell'uomo, come ad esempio l'alluminio e il bario.

Romina Power torna a parlare delle scie chimiche

Questo, almeno cosi pensano i sostenitori di tale teoria, servirebbe a modificare di proposito il clima del pianeta, per ragioni che non sono ben chiare. Ed è proprio la Power una delle più attive sostenitrici del complotto delle scie chimiche.

L'artista: 'Povero cielo come lo stanno combinando'

Romina ha espresso il suo parere sulla questione con due post sul suo profilo Instagram, pubblicati a poco tempo di distanza uno dall'altro. In una delle foto pubblicate dalla cantante si vedono nel cielo azzurro e limpido due scie a forma di X formare da due aerei che molto probabilmente seguivano la stessa rotta.

I piloti, così come la maggior parte della gente, hanno da sempre visto in cielo queste scie, le quali sono provocate dalla condensazione del vapore acqueo che esce dai motori, il quale viene a contatto con l'aria che a quelle altezze è molto più rarefatta, e per questo si creano queste scie. Certamente non la pensano così i complottisti, che vedono in queste strisce bianche un vero e proprio pericolo per la stessa umanità. Difatti la stessa Romina nel suo post ha detto queste parole: "Povero cielo come lo stanno combinando. Poveri noi quando ne sentiremo gli effetti".

Tanti like ma nessun commento

Il post di Romina Power ha comunque suscitato un discreto successo, ottenendo in poche ore circa 1500 like. Gli internauti però, a quanto pare, non hanno lasciato nessun commento, ma solo apprezzamenti con tanto di "cuoricini", un simbolo che su Instagram appunto "comunica" ai follower che quel particolare post è piaciuto alla gente. In passato, l'ex consorte di Al Bano Carrisi si era già espressa sul fenomeno delle scie chimiche, precisamente il primo novembre del 2015, quando fu ospite di Massimo Giletti su Rai 1.

L'artista, con le sue dichiarazioni, sorprese anche lo stesso conduttore televisivo. Quella della cantante contro le scie chimiche è una vera e propria battaglia, e la stessa, quando può, pubblica dei post cercando di sensibilizzare la gente su questo problema. La notizia dei post pubblicati dalla Power è diventata immediatamente virale, ed è stata ripresa dai principali media nazionali.