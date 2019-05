Gli scioperi dei trasporti pubblici non risparmieranno nemmeno il mese di giugno. Si comincia il primo del mese, con 24 ore di sciopero in Emilia-Romagna da parte dell’azienda Start Emilia di Rimini. Anche il personale della società SETA di Reggio Emilia si asterrà dal lavoro dalle 18:03 alle 22:03 della stessa giornata. Per domenica 2 non è previsto nessuno sciopero, ma lunedì 3 giugno 2019 sarà la volta dei treni nella zona di Napoli. Il personale dell’azienda RFI incrocerà le braccia dalle 10:01 alle 17:59.

Sciopero dei treni anche a Genova, sempre lunedì 3 giugno dalle 9:00 alle 16:59, da parte degli addetti alla manutenzione rotabile di Trenitalia dell’officina di Genova. Il trasporto pubblico locale si fermerà a Grosseto, Arezzo e Siena mercoledì 5 giugno per quattro ore, dalle 8:30 alle ore 21 30 e sarà il personale della società Tiemme ad astenersi dal lavoro.

Scioperi anche il 7 giugno 2019

L’azienda di trasporti ferroviari Trenord ha annunciato uno sciopero nazionale da parte del personale addetto alla manutenzione dei rotabili per giovedì 6 e venerdì 7 giugno.

Calendario scioperi trasporti 1-14 giugno 2019: il 7 treni fermi in Lombardia

L’inizio è previsto alle 21:00 del 6 giugno e la fine alle 21:00 del 7 giugno. La stessa giornata il personale EAV di Napoli si fermerà dalle 9:00 alle 13:00, mentre gli addetti della società ATC di Capri in provincia di Napoli incroceranno le braccia per 24 ore. Sciopero di 24 ore sempre il 7 giugno in Emilia-Romagna, da parte dell’azienda SETA che serve i bacini di Piacenza e Modena. Ad Alessandria sarà l’azienda Arfea a non far viaggiare i propri mezzi dalle 16:00 alle 20:00.

Inoltre in Toscana ci saranno 24 ore di sciopero da parte della cooperativa autotrasporti pratese CAP. Anche a Chieti la società La Panoramica si asterrà dal lavoro per 24 ore.

Sciopero Trenitalia di 24 ore

In Veneto il personale della società Trenitalia incrocerà le braccia dalle 22:00 dell’8 giugno alle 20:59 del 9 giugno 2019. L’8 giugno cominciano anche gli scioperi degli aerei, con il personale della società ENAV del comparto di Cagliari che incrocerà le braccia dalle 10:00 alle 18:00.

Il giorno seguente, domenica 9 giugno, le società Mobility Amalfi e Sita Sud di Salerno faranno sciopero dalle 9:00 alle 13:00. Lunedì 10 tutti gli addetti al trasporto pubblico locale della regione Lombardia si asterranno dal lavoro per quattro ore con modalità territoriali, a parte la società Autoguidovie, che non lavorerà dalle 8:30 alle 12:30. Martedì 11 giugno otto ore di sciopero a Firenze da parte del personale aziendale della società RFI, dalle 9:01 alle 17:00.

La società TPER del bacino di Ferrara farà sciopero venerdì 14 giugno dalle 12:00 alle 16:00.