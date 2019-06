Storie Maledette, lo storico programma di approfondimento condotto da Franca Leosini, tornerà sugli schermi televisivi domenica 30 giugno e martedì 2 luglio su Raitre in prima serata. In queste due puntate la conduttrice intervisterà Antonio Ciontoli, l'uomo accusato di aver ferito a morte con una pistola il giovane Marco Vannini.

Dopo l'ultimo speciale di sei mesi fa sulla strage di Erba, la Leosini tornerà protagonista con due serate dedicate all'omicidio Vannini.

La giornalista intervisterà Antonio Ciontoli, accusato di omicidio colposo nei confronti del fidanzato di sua figlia.

La sera del 17 maggio 2015, a Ladispoli, si è consumata una tragedia: il 22enne Marco Vannini è stato ferito a morte da un colpo di arma da fuoco. Accusato dell'omicidio il suocero, condannato dalla Corte d'Assise a 14 anni di reclusione ed in seguito a 5 anni in Appello. Al momento, si attende che sul caso si pronunci la Suprema Corte.

Nella vicenda sono stati coinvolti tutti i presenti in casa in quei drammatici momenti: Martina (fidanzata della vittima), Federico Ciontoli e la loro madre Maria Pezzillo.

Franca Leosini, con la sua irremovibile profondità, ripercorrerà le ultime ore di Vannini attraverso una lunga intervista al presunto assassino. La storia non è ancora stata totalmente chiarita: nessuno ha mai confessato né fornito una versione ineccepibile su quanto sia accaduto in quella tragica serata di quattro anni fa.

L'appassionante racconto della conduttrice napoletana sarà trasmesso in due appuntamenti vicini, affinché non si perda l'altissimo coinvolgimento che senz'altro susciterà nei telespettatori. L'omicidio Vannini, infatti, è stato ed è uno dei casi di cronaca più dibattuti dall'opinione pubblica, sia per la sua gravità e sia perché ancora oggi restano indefiniti molti passaggi. Gli interrogativi privi di risposta saranno al centro di Storie Maledette, e per la prima volta Antonio Ciontoli si confronterà in un'intervista televisiva.

La Sciarelli ha dichiarato di aver cercato per anni un dialogo con Ciontoli

Ai microfoni di Chi l'ha visto? è intervenuta la madre della vittima, la quale ha dichiarato con delusione di non essere stata avvisata dell'intervista di Franca Leosini a Ciontoli.

La donna ha chiaramente espresso il suo disappunto, affermando che né lei né il marito saranno mai disposti a concedere perdono al sottufficiale della Marina, qualora questi dovesse mostrarsi pentito nei loro confronti.

Durante la puntata del 26 giugno del suo programma, al ritorno in studio dal collegamento, la presentatrice Federica Sciarelli ha evidenziato il fatto che per anni Ciontoli è stato invitato ad intervenire alla sua trasmissione, ma non ha mai voluto aprire un dialogo con la redazione di Chi l'ha visto?. La conduttrice ha concluso il suo intervento con una frecciatina, chiedendosi come mai sia arrivato questo rifiuto e il perché del diverso trattamento riservato a Franca Leosini: "Fatevi una domanda, datevi una risposta", ha chiosato la giornalista romana.