Caldo e temperature altissime che non si vedevano da anni quelle che si stanno registrando in queste ultime ore sulla penisola italiana che, purtroppo, hanno già provocato la prima vittima in Campania. Il grave episodio si è verificato nella provincia di Salerno, precisamente a Palinuro, la maggiore frazione di Centola. La vittima è un uomo di ottantatré anni originario di Firenze, C. C le sue iniziali, deceduto nella giornata di mercoledì 26 giugno mentre si trovava sulla spiaggia della zona, nelle vicinanze del lido Urlamare.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto si apprende dai media locali, l'anziano signore si trovava in vacanza nella località di mare per trascorrere una settimana in relax assieme alla sua famiglia. Improvvisamente, però, ha accusato il malore che alla fine si è rivelato fatale.

Bagnante perde la vita, le alte temperature potrebbero aver causato la sua morte

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni, l'ottantatreenne stava facendo il bagno quando improvvisamente si è sentito male.

Pubblicità

Gli altri bagnanti hanno fatto immediatamente scattare l'allarme, con l'intervento tempestivo da parte del bagnino che si trovava nei paraggi che ha prestato il primo soccorso. Assieme agli altri presenti, è stata allertata la centrale operativa del pronto soccorso che è giunta in maniera repentina sul luogo dell'incidente. Una volta giunti in spiaggia, lo staff medico ha subito messo in atto operazioni di rianimazione nei confronti dell'uomo che però non sono servite a nulla in quanto alla fine hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Caldo da record anche nelle prossime ore

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli addetti ai lavori, a stroncare la vita dell'ottantatreenne fiorentino potrebbe essere stato un infarto fulminante e tra le cause principali potrebbero esserci proprio le alte temperature di questi ultimi giorni che stazionano stabilmente oltre i trentacinque gradi. A seguito del decesso, avvenuto in mezzo a numerosi bagnanti rimasti ovviamente sconcertati e increduli, sono intervenute anche le forze dell'ordine per effettuare tutti i rilievi necessari che vengono disposti in questi casi.

Anche nei prossimi giorni, un po' in tutta Italia sono previste alte temperature e un clima assai rovente con il termometro che potrebbe assestarsi addirittura sopra ai quaranta gradi in determinate zone del territorio italiano. In giornate così afose, il consiglio ovviamente è quello di prestare molta attenzione alla propria salute, magari evitando le uscite nelle ore più calde, mantenendosi idratati ed evitando attività faticose all'aria aperta.