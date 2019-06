Questa sera ci sarà un nuovo appuntamento con il noto programma di Rai3 "Chi l'ha visto?", condotto dalla giornalista Federica Sciarelli (61). Lo storico format va in onda ogni mercoledì sera e si occupa di trattare storie riguardanti persone scomparse da tutta Italia (e non solo) e dei più celebri casi di Cronaca Nera del nostro paese. Nel corso dei decenni, il programma Rai ha visto al timone diversa gente dello spettacolo, tra cui l'indimenticabile Donatella Raffai e l'attrice Daniela Poggi (64). In questo articolo ci occuperemo di dare alcune anticipazioni sui casi trattati nella puntata di stasera.

Pubblicità

Pubblicità

'Chi l'ha visto?': continua il caso Vannini

"Chi l'ha visto?" andrà in onda stasera alle 21:20 su Rai3. Il programma è dedicato a casi di scomparsa e cronaca nera in generale. Alla conduzione, come sempre, la giornalista romana Federica Sciarelli. Al centro del programma troveremo il caso di omicidio di Marco Vannini (20 al momento della morte). Il giovane bagnino di Cerveteri fu ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava a casa della sua fidanzata Martina Ciontoli a Ladispoli.

Pubblicità

Il fatto avvenne nel 2015 e, nonostante siano passati quattro anni dal delitto, sono ancora molti gli elementi da chiarire riguardo le modalità dell'omicidio. Ci sono ancora dubbi sul reale assassino di Marco e non si comprende bene se a sparare fu il suocero Antonio Ciontoli o il cognato Federico (figlio di Antonio). Recentemente, si è concluso l'interrogatorio di Viola Giorgini, fidanzata di Federico e del maresciallo Roberto Izzo. Marina Conte, madre di Marco Vannini, non ha tuttavia alcun dubbio: per la donna sono tutti colpevoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Anticipazioni Tv

Il caso Luciana Fantato

Non solo Marco Vannini: nel corso di "Chi l'ha visto?" Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi del caso di scomparsa di Luciana Fantato (59 al momento della sparizione), moglie di Pierino. In questi giorni è stato rinvenuto un corpo, che potrebbe essere quello della donna scomparsa. La signora Fantato, casalinga, è scomparsa nel nulla un anno fa. Luciana è madre di due figli e nonna di un nipotino.

La donna viveva a Gambolò, un piccolo centro in provincia di Pavia.

Poco prima della sua scomparsa, Luciana era uscita dalla sua abitazione intorno alle 7:00, lasciando in cucina alcune istruzioni per l'uso della lavatrice, poi il nulla. Dal 10 novembre non si hanno più notizie della 59enne. Numerose sono state le perlustrazioni da parte delle unità cinofile, in un raggio di due chilometri dall'abitazione della Fantato. Continua poi la questione delle truffe amorose, con protagonisti uomini ingannati sul web da loschi figuri riportanti avatar sottratti a pornostar.

Pubblicità

Tale argomento è stato aperto qualche settimana fa dalla Sciarelli, dopo il caso Mark Caltagirone che ha divampato presso i più famosi salotti televisivi.

Le repliche del programma

La puntata di "Chi l'ha visto?" del 26 giugno sarà trasmessa in TV, ma anche in diretta streaming. Per visionarla su PC, smartphone o tablet è molto semplice: basterà andare sul sito ufficiale RaiPlay. Circa 24 ore dopo la puntata sarà possibile rivederla integralmente in replica sempre sullo stesso portale.