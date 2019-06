Le autorità sudamericane stanno indagando sulla causa di un massiccio blackout che ha colpito decine di milioni di persone in Argentina, Uruguay e Paraguay. Gli esperti sono ancora in gran parte insicuri su ciò che ha causato il collasso del sistema di interconnessione della rete per numerose ore consecutive nella giornata di domenica 16 giugno. Il presidente argentino Mauricio Macri ha promesso un'indagine approfondita su ciò che ha definito un'interruzione "senza precedenti".

Il blackout solleva interrogativi sui difetti della rete sudamericana, che collega molti dei più grandi paesi della regione.

La rete elettrica argentina è generalmente nota per essere in stato di abbandono, con sottostazioni e cavi che non sono stati sufficientemente potenziati al crescere della richiesta. Il blackout è avvenuto intorno alle 7:00 ora locale dopo che è crollato un importante sistema di interconnessione argentino.

La società energetica argentina Edesur ha dichiarato su Twitter che il guasto è avvenuto in un punto di trasmissione di energia elettrica tra le centrali elettriche della diga di Yacyreta e Salto Grande nel nord-est del paese.

Secondo gli esperti, gli errori sistemici operativi e di progettazione hanno avuto un ruolo predominante nel collasso della rete elettrica.

"Un fallimento localizzato come quello che si è verificato dovrebbe essere isolato dallo stesso sistema", ha detto Raul Bertero, presidente del Centre for the Study of Energy Regulatory Activity in Argentina.

Anche Paraguay e Uruguay vittime del blackout

In Paraguay tutte le comunità rurali del sud sono state abbandonate dall'elettricità, mentre funzionari brasiliani e cileni hanno dichiarato che i loro paesi non sono stati colpiti.

Secondo i residenti di Argentina ed Uruguay le dimensioni dell'interruzione non hanno precedenti. "Stavo andando a mangiare con un amico, ma abbiamo dovuto cancellare tutto, la metropolitana si è spenta, non funziona niente", ha detto Lucas Acosta, 24 anni residente a Buenos Aires.

Bar, negozi e supermercati hanno dovuto chiudere durante il blackout energetico, gli ospedali invece hanno retto grazie a sistemi di emergenza.

Un blackout mai verificatosi prima, problemi per milioni di abitanti

"Non ho mai visto qualcosa di simile", ha riferito Silvio Ubermann, un tassista nella capitale argentina.

"Mai un blackout così grande in tutto il Paese". Sempre nella giornata di domenica in diverse province argentine si sono tenute elezioni politiche per eleggere il governatore, scrutini che si sono svolti utilizzando gli schermi del telefono e le torce. "Questo è il più grande blackout della storia, non ricordo nulla di simile in Uruguay", ha detto Valentina Gimenez, abitante della capitale, Montevideo. L'evento ricorda quanto accaduto diverso tempo fa in Venezuela [VIDEO], quando il blackout è durato ben 3 giorni.