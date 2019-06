Non ce l'ha fatta Pietro Cascione, un 19enne tarantino che questa mattina è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale a Taranto, sulla strada che conduce a Statte, proprio nei pressi del muro di cinta dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Accelor Mittal. Pietro si stava recando sul posto di lavoro proprio nello stabilimento industriale in questione, era quasi arrivato, ma all'improvviso, per cause che sono tutte ancora in fase di accertamento, la Fiat Punto su cui viaggiava si è schiantata contro un bus che procedeva nel senso contrario di marcia. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, in quanto è morto sul colpo, schiacciato dalle lamiere della vettura.

Incidente a Taranto

Come detto, non si conoscono ancora le cause che hanno portato Cascione a schiantarsi contro il pullman. Questo adesso saranno gli inquirenti a chiarirlo, e a stabilire eventuali responsabilità. Era un grande lavoratore Pietro, al quartiere Tamburi di Taranto, dove viveva, lo conoscevano quasi tutti, anche perché il padre recentemente si è impegnato in prima persona nel rivendicare i diritti dei bambini che frequentano le scuole del quartiere.

A tal proposito, si ricordi che il rione in questione è uno dei più colpiti dall'inquinamento che lo stabilimento provocherebbe in città, in quanto l'ex Ilva si trova proprio a pochissima distanza dall'impianto siderurgico. Il 19enne questa mattina, come faceva da diverso tempo a questa parte, stava percorrendo quei pochissimi chilometri che lo separano dal suo posto di lavoro. Ma purtroppo qui non ci è mai arrivato. Cascione lascia anche una figlia piccolissima: da poco tempo infatti era diventato papà.

Le immagini che hanno pubblicato i media locali sono impressionanti, e fanno capire la violenza con la quale la Punto ha colpito il bus: l'utilitaria è quasi penetrata per intero nella parte anteriore del mezzo di trasporto pubblico. Sul pullman non ci sono state grosse conseguenze, il conducente sarebbe rimasto ferito, ma in maniera comunque lieve. Le sue condizioni per questo non sarebbero preoccupanti.

Soccorsi partiti subito

Immediatamente sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i soccorsi, in particolare le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto ad estrarre il corpo esanime di Pietro Cascione dall'abitacolo.

Sul posto anche le Forze dell'Ordine, che hanno proceduto ai rilievi del caso e coordinato la viabilità fino al termine delle operazioni di rimozione dei mezzi. Non è la prima tragedia del genere che si verifica nel tarantino, tantissimi giovani hanno infatti perso la vita in questi mesi sulle strade della provincia. L'ultimo dramma in ordine di tempo risale a ieri pomeriggio, quando due autovetture si sono scontrate frontalmente sulla strada che da Grottaglie conduce a Monteiasi: nel tremendo impatto è deceduta una persona di 80 anni, Michele Cordella, molto conosciuto nella "città delle ceramiche".