Circa due settimane fa il Regno Unito è stato sconvolto dall'episodio di grande violenza di cui è stata vittima una coppia di fidanzate (Melania e Chris) mentre stavano facendo ritorno a casa in autobus. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 29 ed il 30 maggio ed una delle due ragazze, Melania, ha voluto denunciare l'aggressione tramite i social pubblicando alcune righe ed una foto particolarmente eloquente, scattata subito dopo l'aggressione: sedili di un autobus e le due ragazze con volto e abiti insanguinati (Melania guarda nell'obiettivo mentre Chris, a testa china, piange ed è visibilmente sconvolta).

Sono passati pochi giorni e la storia, tristemente, si ripete a Southampton.

La violenza ed il rilascio su cauzione degli aggressori di Londra

Se la 'cornice' dell'aggressione delle due ragazze a Londra è stata un bus a due piani in piena notte, quella di Southampton è un palcoscenico all'aperto e le vittime sono due attrici dello spettacolo. La pièce teatrale, 'Rotterdam', è incentrata sulla storia di un amore omosessuale. Solo questo è bastato a cinque adolescenti per riversare profonda violenza sulle attrici, scagliando contro di loro, da un'auto in corsa, delle pietre.

Lucy Jane Parkinson e Rebecca Banatvala, le due vittime dell'attacco omofobo a Southampton

Le due ragazze, che stavano recitando sul palcoscenico all'aperto dell'Nst Campus, sono state prima insultate e poi colpite con alcuni sassi. Gli organizzatori dello spettacolo hanno denunciato l'accaduto, la polizia locale sta indagando sul fatto (definito come 'un vile crimine d'odio omofobo') e le due ragazze (Lucy Jane Parkinson e Rebecca Banatvala) sono, tutt'ora, sotto shock.

In conseguenza del gesto dei cinque adolescenti (poi identificati), le prossime due rappresentazioni dello spettacolo, scritto da Joe Brittan e premiato con un Oliver Award, sono state cancellate.

Anche i cinque aggressori di Melania e Chris sull'autobus londinese diretto a Camden Town sono stati identificati ma poi rilasciati su cauzione. I sospettati hanno un'età tra i 15 ed i 18 anni e sono accusati di furto e lesioni personali (oltre all'aggressione, infatti, i bulli hanno anche rubato gli effetti personali delle due ragazze). Scotland Yard ha comunicato che i cinque sono, comunque, obbligati a ripresentarsi dalla polizia ai primi di luglio.

La condanna per quanto successo (che, grazie anche al post su Facebook di Melania, ha fatto rapidamente il giro del mondo) è arrivata unanime da gente comune ed esponenti politici. Anche la premier Theresa May ha definito l'episodio ripugnante ed ha dichiarato che nessuno dovrebbe mai nascondere chi è o chi ama. Ripugnante è l'aggettivo che ha usato anche il sindaco di Londra Sadiq Khan mentre il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn ha parlato di 'episodio scioccante'.