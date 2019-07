Sta facendo molto discutere la campagna pubblicitaria ideata da McDonald's in Austria e che fa un esplicito gioco di parole con la parola "mampfiosi". Molti italiani residenti lì hanno avanzato delle proteste per quanto sta avvenendo, e lo stesso Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è unito alle critiche nei confronti di questa trovata. McDonald's intanto ha fatto pervenire online le proprie scuse, dichiarando che non c'era intenzione di offendere altre nazioni.

Il panino 'per veri mampfiosi'

All'inizio di luglio sono apparse in Austria delle pubblicità di McDonald's che nell'arco di breve tempo hanno fatto scoppiare un'aspra polemica. Infatti questi cartelloni hanno un modo di pubblicizzare il panino "Bella Italia" che si può definire indubbiamente discutibile.

Lo slogan che accompagna la campagna riporta le parole "Für echte Mampfiosi". Il gioco di parole evidente è tra "mampfen", che vuol dire "mangiare con voracità", e "mafiosi".

In altri termini, la pubblicità potrebbe essere tradotta come "per veri golosi", ma il riferimento alla mafia è comunque chiaro. La polemica, inoltre, era partita in precedenza. Infatti era stata inviata agli abbonati che hanno la App della famosa catena una notifica con scritto "Hey mafioso". Pochi dubbi, insomma, sul fatto che il riferimento fosse decisamente voluto e non casuale.

Le critiche e l'intervento di Salvini

Molti italiani residenti in Austria hanno espresso il proprio fastidio per una pubblicità a loro modo di vedere molto discriminatoria.

Ad esempio Laura, residente a Salisburgo, ha commentato sulla pagina ufficiale Facebook dell'Austria di aver visto la discussa pubblicità con i "mampfiosi" e si dice davvero scioccata. Aggiunge di lavorare anche lei nel marketing, e perciò comprende la necessità di essere sempre creativi, ma in questo caso trova l'idea "discriminante, offensiva e semplicemente non divertente". Conclude quindi ricordando che la mafia uccide e terrorizza le persone ogni giorno, e perciò non bisognerebbe scherzarci sopra.

McDonald's ha replicato che gli dispiace se lei non ha apprezzato la pubblicità, e specifica che non c'erano intenzioni offensive. Si dichiara quindi che non c'era alcuna intenzione discriminatoria, e che semmai voleva essere un modo per evidenziare amore per l'Italia. Conclude quindi riconoscendo che lo slogan sembra non aver funzionato, e per questo se ne scusa.

Lo stesso Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha poi colto l'occasione per pubblicare un tweet in cui affronta a suo modo il problema.

Si dice rattristato da certe trovate e si domanda se il sottinteso sia proprio che tutti gli italiani siano mafiosi. Rivendica quindi il fatto che ora il nostro paese avrebbe ritrovato orgoglio e dignità.