La tragedia si è consumata a Pozzuoli durante la scorsa notte di mercoledì 24 luglio: un bimbo di 4 anni ha perso la vita annegando in una piscina dove alcuni invitati facevano in bagno nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio.

Il dramma nel corso dei festeggiamenti nuziali

Mentre amici e cuginetti festeggiavano in acqua facendo un bagno nella piscina del lido Kora di Lucrino, il piccolo Davide M.

è sfuggito allo sguardo dei presenti, probabilmente per unirsi a loro. Sono ancora da accertare i motivi che hanno portato il bambino ad allontanarsi dal controllo dei suoi genitori, una coppia di Maddaloni, in provincia di Caserta, che ha altri due figli. La vittima era il secondo di tre fratelli.

Il corpo privo di vita del piccolo Davide è stato notato da una delle animatrici che si è tuffata immediatamente in piscina per recuperarlo.

Dopo averlo portato fuori dall'acqua sono stati effettuati alcuni tentativi di rianimazione, ma il bambino è stato trasportato urgentemente all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli, dove non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il triste avvenimento si è svolto sotto gli occhi increduli e disperati degli sposi e degli invitati presenti ai festeggiamenti della cerimonia, che in quel momento erano seduti ai tavoli a bordo piscina.

La tragica morte nella piscina del lido: nessuno si è accorto della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni nessuno si sarebbe accorto dell'allontanamento del bambino e della sua successiva caduta in acqua. La Squadra di Polizia del commissariato di Pozzuoli ha posto sotto sequestro la piscina del Kora e tutta l'area adiacente in cui si stavano svolgendo i festeggiamenti del matrimonio, per effettuare le indagini e fare chiarezza sul caso.

La salma del bambino è stata trasportata al centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli per essere sottoposta ad autopsia e verificare le cause che hanno portato al decesso di Davide. Tutti gli invitati, i familiari e i genitori sono sotto shock per la tragedia che si è consumata sotto i loro occhi: indescrivibile lo strazio dei parenti all'esterno della struttura ospedaliera. I poliziotti hanno provveduto a raccogliere le testimonianze al fine di fare luce su quanto accaduto ascoltando ognuno dei presenti alla festa nuziale interrotta dalle urla di qualcuno che aveva compreso l'entità del dramma che stava avvenendo.

Le telecamere di videosorveglianza del locale potrebbero dare agli inquirenti ulteriori elementi utili per capire come si sono svolti i fatti e ricostruire i minuti prima della morte del piccolo Davide che ha perso la vita a soli quattro anni.