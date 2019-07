Una terribile tragedia ha scosso ieri Francoforte, condizionando al contempo tutto il traffico ferroviario intorno alla città tedesca. Una madre e suo figlio di soli 8 anni stavano attendendo il treno in stazione quando, all'improvviso, uno sconosciuto si è avvicinato a loro e, senza alcun preavviso o diverbio, li ha spinti sui binari: per il piccolo non c'è stato nulla da fare, mentre la madre è riuscita a salvarsi.

Bambino di 8 anni spinto sui binari da un 40enne

Quanto accaduto a Francoforte nella giornata di ieri, 29 luglio, ha sconvolto l'opinione pubblica per la sua insensatezza. Sembrava, infatti, un normale pomeriggio estivo, con il binario numero 7 della stazione della città tedesca affollato dai viaggiatori, quando tutto ad un tratto la situazione è terribilmente cambiata.

Una mamma e un bimbo che erano in attesa del treno sono stati avvicinati da uno sconosciuto che, improvvisamente e senza alcun motivo apparente, ha spinto verso i binari la donna e il figlioletto.

La madre è riuscita a mettersi in salvo, mentre il piccolo è deceduto dopo essere stato travolto dal convoglio in transito. La signora è stata soccorsa in stato di shock.

Immediatamente sono scattate le indagini per ricostruire al meglio la dinamica dei fatti e per rintracciare il responsabile. Le forze dell'ordine hanno potuto anche avvalersi delle numerose testimonianze di coloro che erano presenti sulla scena del crimine e che sono stati costretti ad assistere impotenti all'aggressione.

Fermato un uomo senza legami con il bambino

Al momento della tragedia, sul binario numero 7 della stazione erano presenti diversi viaggiatori che, rimasti sconvolti dal gesto dell’uomo e dalla morte del bambino, hanno rincorso il presunto colpevole che nel frattempo stava cercando di allontanarsi dalla ferrovia. L'uomo è stato bloccato dalle forze dell'ordine sul posto, e dalle prime indagini non sarebbe emerso alcun legame tra lui e le sue vittime: pare infatti che non conoscesse il bambino che ha perso la vita.

Restano dunque avvolti nel mistero i motivi che avrebbero spinto quest'uomo a compiere il folle gesto. Pare che il fermato abbia 40 anni e sia di origini eritree. Stando a quanto riportato dal quotidiano Repubblica, prima di essere raggiunto dai militari, il fuggitivo avrebbe provato a spingere verso i binari anche un'altra donna che, per sua fortuna, sarebbe riuscita a difendersi.

Una condotta che apre molti interrogativi, soprattutto perché vi è un precedente verificatosi di recente: solo 9 giorni fa, infatti, in Westfalia una donna è stata spinta sotto un treno da un 28enne serbo-kosovaro, identificato solo come Jackson B.

Anche in questo caso gli inquirenti hanno appurato che non vi sarebbe alcun collegamento tra i due.

Il ministro degli Interni tedesco, Horst Seehofer, è intervenuto con una dichiarazione ufficiale volta a condannare "quest'atto spaventoso". Visto quanto verificatosi in queste ultime settimane, l'opinione pubblica sta manifestando una certa preoccupazione per il ripetersi di questi insensati assalti.