Traffik e Gallagher giudicati colpevoli dal Tribunale di Roma

La sera del 23 febbraio scorso, i due cantanti sono stati avvicinati da tre ragazzini che hanno chiesto un selfie e qualche autografo. I trapper hanno reagito male, mostrando i tirapugni e rapinando i malcapitati dei telefonini.

Successivamente, i due sono scappati e hanno aggredito un bengalese di 50 anni che si trovava per caso sulla loro strada.

I cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, rispettivamente di 23 e 25 anni, sono stati condannati con rito abbreviato dal Tribunale di Roma a scontare 2 anni e mezzo e 2 anni e 3 mesi. I due trapper risultavano già responsabili di altri precedenti e dal marzo scorso stavano scontando la pena dei domiciliari.

I fatti si sono svolti alla stazione ferroviaria di Roma Termini e, secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, quando i ragazzini hanno preso i telefonini per scattare i selfie, i due cantanti glieli hanno strappati di mano. Successivamente, Gallagher e Traffik li hanno aggrediti e minacciati, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le giovani vittime hanno tentato inutilmente di reagire e di rincorrerli, ma non sono riusciti a raggiungerli.

I due aggressori hanno proseguito la corsa fermandosi a picchiare un cinquantenne del Bangladesh che stava aspettando di prendere l'autobus. L'uomo è stato preso a calci e a pugni nel tentativo di sottrarre anche a lui il telefonino e per sfuggire ai due trapper è stato investito da un autovettura di passaggio. Fortunatamente, alcuni passanti sono intervenuti ed hanno messo in fuga i due aggressori.

Gallagher e Traffik si sono difesi sostenendo di essere stati derisi al Burger King, ma la tesi non ha convinto il tribunale. Secondo la sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare in rito abbreviato, i due hanno agito volontariamente per derubare i tre ragazzini, minacciandoli ripetutamente con dei tirapugni di colore nero. I trapper hanno continuato tenendo il braccio con l'intenzione di sferrare un colpo e rivolgendosi a uno dei ragazzini appellandolo "negro" per poi accanirsi nei confronti dello straniero di origine bengalese che si trovava per strada, tra via Volturno e via Enrico De Nicola.

La pena per i due trapper è superiore ai due anni

Adesso i due dovranno scontare 2 anni e mezzo e 2 anni e tre mesi come richiesto dal Pm Antonella Nespola. La pena maggiore è stata inflitta a Gian Marco Fagà, mentre a Gabriele Magi sono stati inflitti due mesi in meno.