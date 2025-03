Un grave incidente stradale si è verificato in via Geraci, a Reggio Calabria, nei pressi dell’Istituto Industriale Panella. L’impatto ha coinvolto quattro autovetture, causando pesanti rallentamenti alla circolazione e disagi per gli automobilisti in transito. Le persone coinvolte non versano in gravi condizioni. Due di loro hanno riportato ferite lievi e sono state assistite sul posto dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto tempestivamente. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e ripristinare la normale viabilità nella zona.

Traffico in tilt, due feriti lievi

L'incidente, avvenuto in un'area ad alto traffico di Reggio Calabria, ha causato pesanti disagi alla circolazione. Quattro autovetture sono rimaste coinvolte in una carambola, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza per soccorrere i feriti. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto a due persone, che hanno riportato lesioni lievi a seguito dell’impatto. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Intanto, la Polizia Locale ha avviato i rilievi per accertare le cause dello scontro e ripristinare la viabilità nella zona.

Polizia Locale al lavoro per chiarire le cause

Dopo l'incidente stradale, la Polizia Locale di Reggio Calabria è intervenuta con due pattuglie per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Le cause della collisione non sono ancora state chiarite, ma le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, gli agenti hanno lavorato per garantire che le operazioni di rimozione dei veicoli danneggiati si svolgessero in sicurezza e con rapidità, al fine di limitare i disagi alla circolazione nella zona.

Traffico rallentato e disagi per la circolazione veicolare

Il traffico veicolare nella zona interessata dall’incidente stradale ha subito pesanti rallentamenti per diverso tempo a causa della presenza dei veicoli coinvolti. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo delle autorità competenti, le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi danneggiati si sono svolte senza intoppi.

La viabilità ha iniziato a tornare alla normalità nel giro di un’ora circa. Nonostante i disagi alla circolazione, la situazione è sotto controllo e non si segnalano ulteriori criticità. Le autorità continuano a monitorare l’area e potrebbero emergere nuovi dettagli nelle prossime ore.