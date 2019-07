Un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di sei giovanissimi ragazzi, due dei quali purtroppo versano in gravi condizioni di salute. I giovani stavano facendo rientro da una discoteca, quando per cause in corso di accertamento, si sono andati a scontrare contro un mezzo pesante. L'impatto è stato molto violento e sul luogo è stato tempestivo l'intervento del personale sanitario del 118 per effettuare le operazioni di soccorso.

Pubblicità

Pubblicità

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto esaminando i rilievi effettuati. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per poter estrarre i feriti dalle lamiere dell'autovettura.

Calabria, grave incidente stradale: sei feriti, due gravi

Alle prime luci dell'alba di domenica 14 luglio un grave incidente stradale si è verificato nei pressi di Reggio Calabria, tra i comuni di Mammola e di Gioiosa Jonica. Il sinistro si è registrato precisamente sulla Statale Jonio-Tirreno dove sei ragazzi si trovavano all'interno di un'autovettura, un'Alfa, per ritornare alle proprie abitazioni dopo aver trascorso la notte all'interno di una discoteca nei pressi della città di Locri.

Pubblicità

Dalle ultime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che l'autovettura abbia impattato contro un mezzo pesante che stava viaggiando nella loro stessa direzione. L'impatto è stato molto violento e tutti e sei i ragazzi sono rimasti purtroppo feriti. Sul luogo dello schianto è stato quindi necessario l'intervento del personale medico del 118 che ha condotto tutte le operazioni di soccorso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Calabria

Tramite l'intervento di diverse ambulanze è stato possibile il trasferimento dei ragazzi presso l'ospedale di Locri. In particolare due dei ragazzi sono stati ricoverati nel reparto di rianimazione dove al momento versano in gravi condizioni di salute, non è però stato reso noto se si trovano in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente è stato necessario, oltre all'intervento del personale medico del 118, anche quello dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare diversi minuti per estrarre i ragazzi dalle lamiere accartocciate dell'automobile.

Le forze dell'ordine hanno interrotto il traffico sulla strada Statale per consentire tutte le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi rimasti incidentati e per effettuare i vari rilievi, che aiuteranno a stabilire l'esatta dinamica di quanto si è verificato.

Tutti e sei i ragazzi rimasti coinvolti nell'incidente hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e sono residenti nel comprensorio di Polistena.