Un notizia terribile che si aggiunge al clima teso e tragico di questi giorni, quella che arriva dal commissario prefettizio e che sconvolge ulteriormente la piccola cittadina di Vittoria. Pochi minuti fa, infatti, si è saputo che è deceduto anche il piccolo Simone, il secondo cuginetto che era stato investito dal suv insieme ad Alessio.

La morte del piccolo Simone

L’annuncio che nessuno avrebbe voluto ascoltare è infine arrivato.

Filippo Dispenzia, commissario prefettizio di Vittoria, ha infatti dovuto comunicare poco fa, alla già sconvolta cittadina vicino Ragusa, il decesso del dodicenne Simone, che era inizialmente scampato alla morte in seguito all’investimento da parte di un suv.

Il bambino, che era in compagnia del suo amato cuginetto Alessio, era infatti riuscito ad arrivare vivo in ospedale, anche se a causa dell’impatto aveva perso entrambe le gambe.

Nelle ore scorse la speranza che almeno lui potesse sopravvivere e tornare alla vita, era forte e aveva tenuto unita la piccola Vittoria, cittadina nella quale vivevano i due bambini investiti dal suv giovedì sera.

Il terribile incidente che ha stroncato due giovanissime vite

Alessio e Simone, di 11 e 12 anni, stavano trascorrendo una normale giornata estiva di paese lo scorso giovedì. I due ragazzini, molto legati sia per via della loro parentela (erano infatti cugini), sia da una profonda amicizia, si trovavano in strada a giocare, proprio davanti casa.

Quello che nessuno poteva immaginare era che proprio in quegli istanti stesse per piombare su di loro un Suv impazzito, guidato da un conducente con tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita, uccidendo loro e sconvolgendo l’intero paese.

I due bimbi sono stati immediatamente soccorsi, ma le loro condizioni sono apparse sin da subito disperate, tanto che Alessio è deceduto immediatamente, sull’asfalto. Per il piccolo Simone, invece , l’illusione e qualche ora di speranza che si è spenta oggi, con la notizia della sua morte.

I funerali di Alessio

Intanto si sono già svolti i funerali di Alessio. Le esequie si sono tenute presso la chiesa di San Giovanni, dove si è radunata tutta Vittoria e non solo. Più di tremila persone sono infatti giunte per rendere omaggio al bambino morto in un modo così assurdo e per testimoniare la propria vicinanza alla sua famiglia, straziata dal dolore. Un fatto tragico che ha suscitato in tutta Italia sdegno e dolore e che ha interrogato le coscienze sulla sicurezza stradale e sulla necessaria prevenzione dei morti sulla strada, che nonostante tutti i provvedimenti, continuano a verificarsi, spegnendo a volte il sorriso di ragazzini innocenti come Simone ed Alessio.