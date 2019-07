In questi giorni il popolo di Uomini e donne è stato travolto da una notizia davvero sconvolgente. Due concorrenti del trono over del programma di Maria De Filippi sono stati vittime di un incidente molto grave. Stiamo parlando di Anna e Carmine. Nel corso della mattinata del 24 giugno, la loro villetta in un paesino in provincia di Avellino è esplosa a causa di una fuga di gas. Lui, 81enne, se l'è cavata solo con qualche scottatura e piccole ferite.

Lei, invece, donna di 70 anni, ha subito danni ben più gravi. La donna, infatti, è attualmente ancora ricoverata presso il centro grandi ustionati di Bari ed è ancora molto grave. In queste ore sono state pubblicate le foto della villetta dopo il terribile incidente. L'immagine in questione è presente come copertina di questo articolo.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Anna dopo l'esplosione della villetta

Il giorno 24 giugno, alle ore 9 circa del mattino, la villetta di Anna e Carmine, coppia proveniente da Uomini e Donne, è esplosa a causa di una fuga di gas.

Lei ha subito i danni peggiori dal momento che, all'atto dell'esplosione, si trovava proprio in cucina. Carmine, invece, secondo quella che è stata la ricostruzione dei fatti, era in bagno.

Subito dopo il tristissimo avvenimento, lei è stata portata all'ospedale di Bari ed è attualmente ancora ricoverata in camera iperbarica. Purtroppo le condizioni della donna non si apprestano a migliorare. La dama riporta gravi ustioni su gambe e braccia e, secondo gli utlimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, pare che abbia anche un danno parecchio grave ad un occhio.

Dopo un po' di tempo dall'avvenimento, "Fanpage" ha pubblicato le foto della villetta ripresa dopo l'esplosione.

Sono state pubblicate le foto della villa: finestre e balconi distrutti

Dalle foto in questione si vedono gli addetti delle forze dell'ordine intenti a svolgere le indagini di routine per comprendere l'esatta dinamica dei fatti. Le immagini sono davvero molto forti dal momento che le finestre e i balconi dell'abitazione risultano completamente distrutti.

Le ante sono volate via in seguito alla fortissima esplosione, così come i vetri e le tende.

Ad ogni modo, i danni materiali sono la cosa che genera, sicuramente, meno preoccupazione. Ciò che sta generando parecchio sgomento in questi giorni riguarda le condizioni di salute della dama. Tutto il popolo di Uomini e Donne, ovviamente, si sta stringendo nel dolore di Carmine e di tutta la famiglia della donna nella speranza che tutto si risolva per il meglio.

Al momento, come anticipato, non ci sono miglioramenti. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.