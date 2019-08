Questa mattina è avvenuto un grave lutto nel mondo dello spettacolo, si è spenta Nadia Toffa. I primi a lanciare la notizia sono stati i colleghi attraverso un lungo e commovente post sui social. Nel dicembre del 2017 Nadia aveva avuto un malore nella hall di un hotel. Da quel momento in poi ha iniziato la battaglia contro il cancro.

La giovane Iena aveva subito un primo intervento e poi aveva iniziato un duro ciclo di chemioterapia e radioterapia.

Solamente lo scorso ottobre Nadia raccontava negli studi di Verissimo il ritorno del ‘male’: “Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo ho ricevuto la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operato nuovamente”.

La Toffa non ha mai avuto paura di parlare della sua malattia, tanto da diventare una guerriera per tutti. Spesso la giovane compariva sui social per spiegare le fasi della malattia, ma non ha mai nascosto il sorriso.

Tutti in lei hanno sempre notato la grande voglia di vita che aveva. Ma non per questo non è stata bersagliata da alcuni haters. Per molti infatti, la 40enne sarebbe stata troppo esibizionista nel mostrare e raccontare il suo percorso. In più di un'occasione addirittura, alcuni le avevano augurato proprio la morte. Messaggi che oggi fanno rabbrividire. Tuttavia niente e nessuno le ha mai tolto il sorriso e la voglia di combattere.

Nei giorni scorsi tutti i suoi fan si stavano domandando che fine avesse fatto la Iena. L’ultimo post di Nadia infatti, risale al primo luglio. La giornalista aveva pubblicato uno scatto con il suo cagnolino, dove sfoggiava un bel sorriso: “Io e Totò unite contro l’afa. Da voi come va? Un bacio a tutti”. Poi il nulla, fino al peggioramento ed il triste epilogo di oggi.

Il ricordo dei colleghi

La morte di Nadia Toffa è stato un colpo al cuore per tutti.

I primi ad annunciare la brutta notizia sono stati i colleghi: “Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità fino all’ultimo, oggi”. Il post pubblicato via Facebook in poco tempo ha raccolto migliaia di like e commenti di cordoglio. Come spesso accade in questi casi, nessuno è riuscito a trovare una risposta sul perché il cancro abbia colpito proprio Nadia Toffa. Le parole delle Iene sono riuscite a colpire la sensibilità di tutti, anche dei più duri: “Niente per noi, sarà più come prima”.

In queste ore il mondo dello spettacolo si sta stringendo attorno ai familiari della 40enne. Colleghi, attori, giornalisti tutti uniti nel ricordo della Iena. Anche sul web sono davvero tanti i messaggi indirizzati a Nadia: “Ciao guerriera”. Sul profilo Instagram anche Barbara D’Urso ha scritto un messaggio: “Oggi sono triste. Voglio ricordarti come facevi tu, ‘ciao tesora’“. In allegato la conduttrice ha messo una poesia di Alda Merini.