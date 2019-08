Nadia Toffa è morta dopo aver lottato per mesi contro la sua malattia. La conduttrice de Le Iene a inizio dicembre 2017 si era sentita male, lasciando gli italiani con il fiato sospeso. In quell’occasione, dopo i primi accertamenti, era stata trasferita al San Raffaele di Milano: purtroppo la conduttrice aveva dovuto far fronte ad una grave patologia cerebrale. Due mesi dopo, però, era tornare al timone del programma Le Iene e, con la tenacia che l’ha sempre contraddistinta, aveva spiegato al pubblico di dover combattere contro il cancro. ‘Non mi vergogno nemmeno del fatto che ora porto la parrucca, è più bella dei miei capelli’, queste erano state le parole della Toffa.

Nadia Toffa non ce l'ha fatta dopo mesi di battaglia contro il cancro

Nadia Toffa purtroppo ha perso la sua battaglia contro il cancro. Proprio lo scorso 10 giugno aveva festeggiato i suoi 40 anni. Un calvario davvero lungo, il suo, che ha sempre affrontato la sua lotta con il sorriso sulle labbra. ‘Non ho paura della morte’, diceva quando le veniva chiesto come stesse affrontando questo brutto momento.

La notizia della sua morte è stata data dallo staff della trasmissione Le Iene sulle pagine social: ‘Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la nostra Toffa, la più tosta di tutti’. Queste alcune delle parole che si leggono nel comunicato pubblicato su Facebook dove lo staff chiede anche "perdono" a Nadia per non essere riuscito a starle abbastanza vicino: 'Non siamo stati in grado di aiutarti come avremmo voluto'.

A maggio, durante l'ultima puntata del programma, la Toffa era stata assente per dedicarsi alle cure.

La conduttrice de Le Iene e l'intervista rilasciata a Verissimo

A marzo 2018 la Toffa aveva rilasciato un’intervista al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In quell’occasione aveva annunciato che il tumore era tornato a bussare alla sua porta. Durante un controllo, infatti, la conduttrice aveva dovuto fare di nuovo i conti con questa brutta notizia. Era stata operata una seconda volta.

‘È una sfida che magari posso non vincere, ma l'importante è mettercela tutta, combattere’, queste erano state le parole di Nadia Toffa. La quale aveva anche dichiarato di non voler fare pena a nessuno, confessando di piangere solo con i suoi amici. In questi mesi aveva condiviso il suo percorso sui social, facendo suo il motto ‘Non siamo malati, siamo guerrieri’.

Una notizia quella della morte della Toffa che stamattina ha lasciato tutti stupiti.

Una brutta sorpresa che nessuno si aspettava dopo le apparizioni tv dove la conduttrice si è sempre mostrata forte e combattiva. Nel frattempo arrivano i primi messaggi di cordoglio da colleghi e amici di una delle 'iene' più amate della tv italiana.