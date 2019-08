Nadia Toffa se n'è andata questa mattina, 13 agosto 2019, dopo una dura battaglia contro un cancro che ha raccontato giorno dopo giorno, con grande audacia e risolutezza. Aveva da poco compiuto quarant'anni. Da tempo si attendevano notizie sulle sue condizioni di salute e la peggiore è arrivata proprio oggi alle 7:30 dalla pagina Facebook de Le Iene. Un messaggio quello della redazione del programma di Italia 1, che è giunto come una doccia fredda e che ha sconvolto i numerosi fan della giovane inviata da sempre appassionata di inchieste giornalistiche sulla sanità e sulla politica.

L'omaggio de Le Iene alla Toffa: 'Hai lottato a testa alta'

L'omaggio de Le Iene alla collega e amica Nadia Toffa esordisce così: "Forse adesso qualcuno potrebbe credere che hai perso, ma chi ha vissuto come te, non perde mai. Hai lottato a testa alta, con distinzione e con il sorriso, estraendo tutta la tua potenza, fino all'ultimo, fino ad oggi. Del resto nella vita hai combattuto sempre. Hai combattuto anche quando sei giunta da noi, e forse è per questo motivo che ci hai affascinati da subito.

È stato tanto semplice piacersi, inevitabile invaghirsi, ed è proprio per questo che è così complicato lasciarsi. Il destino, il karma, la sfortuna ha deciso di colpire proprio te, la nostra Toffa, la più forte di tutti, mentre qualcuno non credeva alla tua battaglia, noi rimanevamo in silenzio e tu sorridevi".

Il messaggio della trasmissione di Italia 1 aggiunge: "Sei riuscita a perdonare tutti, persino il fato, e anche la bestia contro cui hai lottato senza fermarti...

il tumore, che fino a poco tempo fa tutti chiamavamo timidamente 'Il male incurabile' e che, anche grazie alla tua lotta, ora ha un nome proprio". Poi, il post si conclude con parole struggenti di chi ha conosciuto e amato davvero Nadia: "Le Iene piangono la loro dolce guerriera, disarmati dinnanzi a tutta la sofferenza e alla consapevolezza che soltanto il tuo sorriso, Nadia, potrebbe confortarci, solo la tua potenza e la tua energia potrebbero farci tornare ad essere quelli di sempre. Nulla sarà più come prima".

Nadia Toffa: la storia della sua malattia

Nadia Toffa era stata colpita da un malessere nel dicembre 2018 mentre era a Trieste per un servizio giornalistico: quel crollo aveva svelato la sua patologia, contro cui la conduttrice de Le Iene ha cominciato a combattere duramente, raccontandone l'andamento sui social. Una battaglia contro il tumore e l'ottusità umana, dato l'evidente numero di haters che sono riusciti a rendere ancora più complessi gli ultimi mesi della sua vita.

Non si è mai arresa, scegliendo di continuare a lavorare, nonostante le terapie le abbiano più volte reso impossibile raggiungere i suoi colleghi di "bancone" in televisione: lo scorso maggio, infatti, non riuscì a presentarsi all'ultima puntata della stagione de Le Iene.