Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di cui al momento non sono state rese note le generalità. Nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti un'autovettura e un autobus di linea. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e per il conducente dell'auto, nonostante i tempestivi soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul luogo le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Sempre in Calabria si è verificato un altro incidente stradale mortale dove ha perso la vita un uomo di 48 anni. Un'altra persona è rimasta ferita.

Calabria, tragico incidente stradale: un morto

Pochi minuti fa in Calabria si è verificato l'ennesimo sinistro mortale. L'incidente si è verificato nel cosentino, precisamente nei pressi del comune di Sangineto, sulla strada statale 18. Le prime informazioni che ci giungono dal luogo sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che un automobilista, di cui al momento non sono state rese note le generalità, si sia andato a scontrare in modo violentissimo contro un pullman di linea.

La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora ricostruita. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'autovettura che a causa del terribile impatto ha riportato delle ferite mortali e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del 118, intervenuto rapidamente sul luogo dello schianto. L'autista dell'autobus avrebbe invece riportato delle ferite e i sanitari, dopo avergli prestato un primo soccorso sul posto, l'hanno trasportato in ospedale grazie all'intervento di un'ambulanza.

Sul luogo dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere i mezzi rimasti incidentati. Le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i rilievi utili del caso per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto, in modo tale da fare chiarezza.

Calabria, altro incidente mortale qualche ora prima

Sempre in Calabria e sempre sulla strada statale 18, un altro grave incidente stradale ha causato la morte di un altro automobilista nella giornata di ieri.

L'incidente si è verificato tra i comuni di Paola e San Lucido. A perdere la vita è stato Ottavio Provenzano, di 48 anni, residente nel comune di Amantea. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua autovettura, quando si sarebbe andato a scontrare frontalmente contro un furgone su cui stava viaggiando un 35enne. Ad avere la peggio è stato Ottavio che a causa del violento impatto è deceduto, mentre il conducente del furgone ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato dal personale del 118 presso l'ospedale di Paola per tutte le cure del caso.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.