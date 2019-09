Un episodio a dir poco incredibile si è verificato questo pomeriggio, venerdì 27 settembre, a Francavilla Fontana, una cittadina in provincia di Brindisi. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un elefante è fuggito da un circo che si trova nella stessa località pugliese e ha cominciato a girovagare per le vie del paese. Tantissima l'incredulità e lo stupore dei cittadini, che hanno visto il grosso pachiderma che camminava sul marciapiede, vicino anche a delle auto.

Dobbiamo precisare, per dovere di cronaca, che l'episodio non ha avuto risvolti violenti e che l'animale in questione, nonostante le sue dimensioni, era davvero tranquillissimo. Infatti si aggirava su un marciapiede, mentre a pochi metri da la gente riprendeva la scena con il telefonino.

Vicenda da chiarire

Al momento non si conoscono i reali motivi per cui l'animale si sia allontanato dalla struttura circense, né se al suo fianco vi fosse un domatore.

Fatto sta che lo stesso, a quanto pare, è stato ricondotto all'interno del circo senza particolari problemi, poiché, come detto, l'animale era davvero molto calmo.

L'episodio si è verificato in via Spagna, che si trova quasi in pieno centro cittadino. Nella zona insistono delle palazzine in cui vivono numerose famiglie. L'animale non ha neanche sfiorato i veicoli fermi al lato della carreggiata, anzi sembrava proprio a suo agio nell'insolita situazione.

Un fuori programma davvero curioso sia per i francavillesi, ma anche per il personale del circo, il quale non credeva assolutamente che il pachiderma potesse allontanarsi in questo modo.

Non è la prima volta che accade un episodio simile, e che alcuni animali, anche feroci, scappino dai circhi. Basti ricordare ad esempio quando successo a Monreale, in Sicilia, il 28 gennaio del 2017, quando una tigre albina di nome Oscar scappò dal circo "Svezia", destando non poca preoccupazione tra gli abitanti del posto. In quel caso un'intera famiglia si asserragliò per ore in casa.

La vicenda diventa virale

Il video ripreso dai cittadini a Francavilla Fontana è diventato immediatamente virale, ed è stato subito un tam tam di condivisioni, soprattutto sui principali social network: comunque non ci sono state situazioni di allarme nella zona.

La notizia è stata ripresa in breve tempo da tutti i media. Probabilmente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari sull'episodio che riguarda l'elefante fuggito dal circo a Francavilla Fontana oggi pomeriggio.

Per questioni di privacy il nome dell'attività circense non è stato pubblicamente diffuso.