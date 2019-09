Continua a far parlare di sé la vicenda del neonato trovato senza vita lunedì pomeriggio, 16 settembre, in una scarpata tra i frutteti di Lana e Cermes in Alto Adige, non lontano da Merano. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, ad uccidere il bambino sarebbe stata sua madre stessa, una cittadina romena che lavora nella raccolta delle mele. Ad effettuare la macabra scoperta sono stati alcuni escursionisti tedeschi, che hanno notato il corpicino del piccolo sotto ad alcuni cespugli.

L'infante aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, segno quest'ultimo che lo stesso è morto nel giro di pochissimo tempo dopo essere venuto alla luce. Ad allertare materialmente i soccorsi sarebbe stato un contadino della zona, avvisato tempestivamente dai turisti provenienti della Germania. I carabinieri, unitamente al personale di soccorso del 118, sono immediatamente intervenuti sul luogo del ritrovamento.

Già dai primi riscontri medici sul bimbo sono stati notati segni di violenza. Per questo adesso la madre del bimbo è stata arrestata e si trova piantonata in ospedale.

Forse lo ha strangolato

Gli inquirenti temono che il bimbo possa essere morto soffocato, questo perché la donna lo avrebbe strangolato con l'ausilio di un panno. Le indagini continuano serrate per capire che cosa sia effettivamente successo, e quale possa essere stato il motivo che ha portato la signora ad agire in questa maniera nei confronti della piccola creatura.

Nelle scorse ore sono state ascoltate alcune persone informate sui fatti, e nella stanza dove la donna alloggiava è stata eseguita una perquisizione. I militari hanno sequestrato oggetti e indumenti per poterli analizzare, mentre questa mattina si svolgerà l'autopsia sul corpo del bimbo. Solo dopo tale esame si potranno conoscere ulteriori dettagli sul suo decesso.

Donna accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadavere

Sulla madre del piccolo pendono accuse gravissime, ovvero quelle dell'omicidio aggravato e dell'occultamento di cadavere.

Il corpo senza vita del neonato è stato trovato non lontano da una trattoria lungo la via Raffein. La vicenda in questione ha destato sconcerto in tutto il Paese, ed è molto simile ad un'altra avvenuta sempre negli scorsi giorni nel nostro Paese. Infatti, come si ricorderà, a Benevento una mamma ha simulato un incidente stradale per poi gettare il figlio di 4 mesi giù per una scarpata. In quest'ultimo caso la donna avrebbe addirittura colpito in testa il bimbo con un oggetto contundente, forse a bastonate, almeno così si apprende dai media nazionali.

La presunta omicida è stata quindi raggiunta da un mandato di arresto.