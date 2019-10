Non riesce a darsi pace Piero Bono, il marito 38enne di Claudia Stabile. La donna (35 anni), mamma di tre bambini, è scomparsa dalla loro abitazione di Campofiorito, piccolo comune alle porte di Palermo, da ormai 16 giorni. Ieri sera, l'uomo, visibilmente provato è intervenuto alla trasmissione "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli, e ha chiesto alla moglie di tornare a casa, di farsi sentire, soprattutto per il bene dei figli.

Claudia, gli aveva detto di doversi recare a Corleone, per fare delle spese, ma è sparita nel nulla. La sua automobile è stata trovata all'aeroporto di Punta Raisi.

'Vado a fare la spesa'

Come ha ricordato Piero Bono durante il collegamento con gli studi Rai, la moglie Claudia, casalinga, poco dopo le 9 dell'8 ottobre gli ha telefonato per avvertirlo che sarebbe uscita. "Oggi è il tuo compleanno e voglio farti una torta" gli ha detto precisando che si sarebbe recata a Corleone (distante una quindicina di km da Campofiorito) per prendere tutti gli ingredienti necessari.

La 35enne, però, non è mai andata a fare la spesa e ha fatto perdere le sue tracce.

Rientrato a casa per pranzo, Piero (che gestisce l'azienda agricola di famiglia) non ha trovato la moglie e subito si è preoccupato. "Doveva andare a prendere la bimba a scuola - ha spiegato ai microfoni di "Chi l'ha visto?" - ma non si è mai presentata". Così, l'uomo, dopo aver provato a raggiungere telefonicamente la compagna e dopo aver contattato anche l'ospedale della zona, ha deciso di presentare denuncia di scomparsa ai carabinieri

'I bimbi piangono'

Le forze dell'ordine, hanno subito attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse, ma finora non si è raccolto alcun elemento utile per il ritrovamento di Claudia.

Piero Bono, ha raccontato che dopo due notti insonni, è andato in stazione a Palermo per cercarla, poi, disperato ha fatto un ultimo tentativo e ha raggiunto l'aeroporto Falcone e Borsellino, a Punta Raisi. "Dalla rampa - ha spiegato - ho notato subito la nostra auto parcheggiata". La macchina, una Opel Astra grigia metallizzato, era aperta e all'interno c'erano le chiavi (nascoste sono il tappetino) e il tagliando del parcheggio a pagamento.

Come riportato dal ticket, Claudia, ha posteggiato alle ore 10.45. Un'ora e mezza dopo la chiamata al marito.

Gli investigatori stanno vagliando il traffico telefonico della donna e passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza tra Campofiorito e l'aeroporto; pur non escludendo la pista dell'allontanamento volontario, non pensano che la donna possa aver preso un volo. Quella mattina, infatti, era uscita semplicemente con la patente di guida ed il suo nome non figura in nessuna lista passeggeri.

Difficile credere che la giovane mamma - tutta casa e famiglia, senza alcun account social - possa essersi procurata dei documenti falsi.

"La scomparsa di Claudia è un mistero - ha affermato il marito ai microfoni di "Chi l'ha visto?" - non avevamo avuto discussioni. Tutto era normalissimo, tutto era bellissimo". Poi, ha lanciato un appello alla moglie . "Fatti sentire, dacci un segnale. Soprattutto per i bambini.

Piangono notte e giorno: chiedono della mamma e stanno soffrendo moltissimo".

Federica Sciarelli si è occupata della scomparsa di Claudia Stabile all'inizio e alla fine della trasmissione, ma durante il programma non è giunta alcuna segnalazione. La 35enne sembra sparita nel nulla.