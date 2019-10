Sono trascorse ormai due settimane da quando Claudia Stabile, 35 anni, è scomparsa da Campofiorito, piccolo comune in provincia di Palermo. La donna, sposata e madre di tre bambini, prima di uscire ha telefonato al marito, avvisandolo che si sarebbe recata nella vicina Corleone per fare la spesa. La sua auto è stato però ritrovata presso l'aeroporto siciliano. Stasera la trasmissione "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli, darà ampio spazio al suo caso.

L'ultimo messaggio al marito: 'Vado a fare la spesa'

Martedì 8 ottobre, poco dopo le 9, Claudia Stabile, casalinga, ha telefonato al marito Piero Bono (38 anni) per comunicargli che aveva intenzione di uscire: "Visto che oggi è il tuo compleanno - ha precisato - vado a Corleone a fare la spesa, così posso prendere tutto l'occorrente per farti una torta". La donna, però, non è mai arrivata in paese (distante meno di 15 km da Campofiorito) e nessuno l'ha più vista né sentita.

All'ora di pranzo, Piero (che lavora nell'azienda agricola di famiglia), è rientrato nell'abitazione familiare di via Gramsci e, con sua grande sorpresa, non ha trovato la moglie. Dopo aver tentato più volte di raggiungerla al cellulare, l'uomo, preoccupato, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e di presentare denuncia di scomparsa.

L'auto di Claudia ritrovata a Punta Raisi

Le ricerche di Claudia Stabile sono subito iniziate, ma per il momento non sono emersi elementi utili al suo ritrovamento.

Giovedì 10 ottobre l'auto della giovane mamma - una Opel Astra (color grigio metallizzato) - è stata rinvenuta nel parcheggio dell'aeroporto Falcone e Borsellino, a Punta Raisi. Nella vettura sono state trovate le chiavi (sistemate sotto un tappetino) ed il ticket di pagamento attestante l'ingresso nel posteggio alle ore 10:45. Lo scalo palermitano dista dall'abitazione della donna, circa 80 km, dunque è più che probabile che Claudia sia uscita di casa subito dopo aver parlato con il marito.

Gli investigatori - che stanno passando al setaccio i tabulati telefonici della Stabile - non escludono l'allontanamento volontario, ma non pensano che la 35enne possa essersi imbarcata: la donna è uscita di casa con la sola patente di guida ed il suo nome non risulta in nessuna lista passeggeri. Appare molto fantasiosa, inoltre, ipotesi che la donna possa essersi procurata dei documenti falsi.

Anche chi conosce bene i coniugi Bono ritiene difficile che Claudia possa esser fuggita via, abbandonando il marito ed i figli.

Piero, tramite il suo legale, l'avvocato Vincenzo Pillitteri, ha voluto lanciare un accorato appello. "Se se n'è andata di sua volontà - ha dichiarato precisando che nulla faceva minimamente presagire un simile epilogo - le chiede di tornare". Stasera l'uomo sarà ospite a "Chi l'ha visto?"; la seguitissima trasmissione Rai, nei giorni scorsi, ha già provveduto a preparare una dettagliata scheda corredata di fotografia.